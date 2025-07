Ricaricare Tesla Model 3 coi pannelli solari? Scopri se funziona...

L'esperimento ha successo. Ma a un miglio per ora di sole, quanto tempo impieghi per una ricarica completa? Video

Quanto sole! Perché non usarne un po' come ''benzina'' per la mia auto elettrica?

Ossimori a parte: succede che un proprietario di Tesla Model 3 ha condotto l'esperimento al quale in tanti pensano, ma poi nessuno mette in pratica. Cioè quello di installare un pannello solare portatile sul tetto dell’auto, per provare a caricarla in posti dove non ci sono colonnine.

Solar kit

Il nostro intraprendente imprenditore tecnologico impiega un sistema solare portatile Bluetti composto da pannelli da 120 W.

Ricarica solare di primo soccorso (screegrab: The Tech of Tech / YouTube)

L’energia prodotta viene convogliata in una stazione di accumulo Bluetti AC200P da 2 kWh, collegata al veicolo per ricaricare la batteria.

Funziona? Clicca Play.

Risultati dell’esperimento

Funziona!

In condizioni ideali, la ricarica restituisce un’autonomia aggiuntiva di circa 7 miglia, pari a 1 miglio per ora di sole.

I pannelli solari raccolgono (un po' di) energia (screegrab: The Tech of Tech / YouTube)

Poco poco, ma in contesti di emergenza, può fare la differenza, no?

Il problema è che anche una minima ombra sopraggiunta riduce drasticamente l’efficienza, costringendo a spostamenti continui per mantenere l’allineamento col sole.

Ricarica solare ancora poco competitiva (screegrab: The Tech of Tech / YouTube)

L’esperimento dimostra quindi che una ricarica solare in movimento è tecnicamente possibile, ma al momento poco vantaggiosa.

Perciò attaccati (alla presa di corrente).

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/07/2025