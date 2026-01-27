Questa Nissan Ariya ha la ricarica "wireless". Se c'è il sole

Cofano, tetto e portellone si trasformano in una centrale elettrica: 23 km di autonomia "aggratis" al giorno. Ma è una concept

Se leggendo ''ricarica wireless'' hai pensato alla solita piastra nel tunnel centrale dove appoggi lo smartphone (e che puntualmente lo scalda come un toast senza caricare un tubo), sei fuori strada. Se hai pensato a quelle fantomatiche corsie autostradali che caricano l'auto per induzione mentre sfrecci ai 130... beh, idem.

Qui il wireless è quello vero, quello che arriva da 150 milioni di chilometri di distanza senza manco un ripetitore Wi-Fi: il Sole.

Nissan Ariya Solar Concept, la EV ''fotovoltaica''

Nissan ha deciso di fare sul serio con la Ariya Solar Concept. L'idea è di una semplicità disarmante, di quelle che ti fanno dire ''ma perché non ci hanno pensato prima?'': tappezzare ogni centimetro piatto del SUV elettrico con pannelli fotovoltaici.

Gli ingegneri dei centri R&D di Dubai e Barcellona hanno collaborato con gli olandesi di Lightyear per integrare 3,8 metri quadrati di celle ad alta efficienza in polimero e vetro direttamente su tetto, cofano e portellone. Risultato: un'auto che si ricarica letteralmente ''via aria'', o meglio, via luce.

Pannelli anche sul cofano...

Ma lasciamo stare la poesia e passiamo ai numeri, che sono quelli che contano. In una giornata di sole ''giusta'' (tipo quelle che a Dubai sono la norma e a Milano un miracolo), questo sistema regala fino a 23 km di autonomia.

''Eh, ma 23 km sono pochi!'', obbietterà il solito scettico da tastiera. Forse. Ma sono 23 km gratis, ogni giorno. Se fai i conti sulla settimana lavorativa, sono oltre 150 km regalati dalla stella più vicina. In pratica, se non abiti troppo lontano dall'ufficio, potresti teoricamente non attaccare mai l'auto alla spina.

...e sul portellone posteriore

È la ricarica wireless definitiva: parcheggi, vai a farti un aperitivo, e quando torni hai più autonomia di prima. Senza cavi, senza tessere, senza app che si bloccano sul più bello.

Il progetto ha dimostrato che un pendolare medio (circa 6.000 km l'anno) potrebbe ridurre le soste alla colonnina da 23 a sole 8 soste all'anno. Praticamente vedrete il vostro ''elettraio'' di fiducia meno spesso dei parenti a Natale. Persino in città meno baciate dal sole come Londra, il sistema garantisce comunque una decina di chilometri quotidiani di ''rendita''.

Nissan Ariya Solar Concept: +23 km di autonomia ''solare''

Certo, per ora è un concept, ma la tecnologia è pronta. Il messaggio Nissan è chiaro: il futuro dell'elettrico non è solo cercare colonnine più potenti, ma smettere di averne bisogno. La prossima volta che cerchi disperatamente un parcheggio all'ombra, ricordati di Ariya Solar: lei l'ombra la odia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/01/2026