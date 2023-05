Rivoluzione Svezia: arriva la prima autostrada con la ricarica wireless

La Svezia ha deciso che farà la storia, non parliamo di eventi socio-politici di rilevanza internazionale, ma di qualcosa che, per certi versi, è altrettanto importante. Il Pease scandinavo aprirà il primo tratto di strada elettrificato permanentemente al mondo nel 2025 e anche questa è una notizia di grande importanza. Il sistema stradale elettrico (ERS) consentirà ai veicoli a batterie di ricaricarsi in movimento, consentendo di percorrere distanze maggiori tra una sosta e l’altra alle stazioni di ricarica. L'autostrada scelta è la E20, situata al centro delle principali città svedesi, Stoccolma, Göteborg e Malmö. Sarà la prima parte di un piano di elettrificazione stradale più ampio, che prevede il trattamento di oltre 3.000 km di strade svedesi. C'è solo un piccolo problema, però: il governo non ha ancora deciso quale tipo di tecnologia sarà utilizzata.

Piano di elettrificazione: la ricarica wireless dei veicoli in movimento è una delle soluzioniTRE SOLUZIONI PER TRE MODI DI RICARICARE La Svezia è stata pioniera nei test su strada e ha già sperimentato tre soluzioni principali. Nel 2016 è stato aperto un tratto di strada di due chilometri a Gävle, nel centro del Paese, che utilizzava linee elettriche aeree per consentire ai mezzi pesanti di ricaricarsi tramite pantografi, in modo simile a un treno o a un tram. Successivamente, un tratto di strada di 1,6 chilometri a Gotland è stato elettrificato utilizzando pannelli di ricarica posizionati sotto l'asfalto. Nel 2018, Trafikverket, l’amministrazione dei trasporti svedese, ha introdotto il primo binario di ricarica al mondo su un tratto di due chilometri, che ha consentito ai camion elettrici di abbassare un braccio mobile per immagazzinare l’energia.

VEDI ANCHE

RICARICA WIRELESS, VANTAGGI PER TUTTI Mentre l'utilizzo delle linee elettriche aeree è riservato esclusivamente agli autocarri, potrebbero esserci dei vantaggi per chi possiede auto private se si implementasse un sistema di ricarica induttiva “annegato” sotto la strada. Questa tecnologia funziona in modo molto simile alla ricarica wireless nei telefoni cellulari. Una piastra è incastonata al di sotto del piano stradale e i veicoli elettrici dotati di una bobina ricevente vengono ricaricati mentre vi passano sopra. Tali soluzioni sono state sperimentate anche in Germania e negli Stati Uniti, in Michigan.

Piano di elettrificazione: ricarica in movimento anche con sistemi a pantografo come i treniSCELTA CHE PUNTA A FAR RISPARMIARE Non è necessario possedere un veicolo elettrico per capire quanto sarebbe conveniente poter ricaricare l’auto in movimento. Questa tecnologia non solo estenderebbe l'autonomia utilizzabile di una BEV, ma potrebbe anche portare alla realizzazione di veicoli elettrici più economici grazie a batterie più piccole, ma ricaricabili in continuazione. Detto questo, secondo i ricercatori, solo il 25% della rete stradale svedese dovrebbe essere elettrificato per presentare una prima soluzione molto efficiente. Recentemente, il magazine online Euro News, che ha pubblicato il video appena visto, ha dichiarato che la Svezia ha collaborato con Germania e Francia per condividere esperienze e risultati di ricerca, mentre anche Regno Unito, Stati Uniti e India stanno raddoppiando i loro sforzi per costruire strade elettrificate.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/05/2023