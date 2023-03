Auto elettriche: basta un graffio alla batteria e...

Batterie delle auto elettriche non riparabili in caso di incidente, dice una ricerca. Le assicurazioni indicano la soluzione

Avevamo già affrontato la questione: spesso i piccoli danni alle auto elettriche - le Tesla, in particolare - sono talmente costosi che le assicurazioni preferiscono radiare il veicolo e pagarlo per intero, piuttosto che ripararlo. Ora un nuovo studio promosso dal Governo inglese rincara la dose puntando il dito contro le batterie, evidenziando che bastano lievi segni sull'accumulatore per costringere le compagnie assicurative a far demolire veicoli ancora in perfetta efficienza. E il problema riguarderebbe modelli di tutti i Marchi.

SEGRETO INDUSTRIALE Lo studio vede impegnati l'ente di ricerca delle compagnie assicurative Thatcham, lo specialista nel recupero delle auto incidentate Synetiq e la LV assicurazioni, che puntano il dito contro pacchi batterie difficili da riparare e la mancanza di collaborazione delle case automobilistiche: restie (comprensibilmente) a condividere dati che consentirebbero la diagnosi e la riparazione da parte di terzi degli accumulatori danneggiati.

Un incidente tra automobiline: nessun ferito

UN RISCHIO LEGALE Non potendone valutare le esatte condizioni, per le compagnie assicurative è troppo rischioso procedere con la riparazione, visto che un eventuale problema successivo (sappiamo tutti che danni all'accumulatore possono causare incendi difficili da domare) si tradurrebbe in cause legali complicate. Ed ecco che in molti casi non c'è modo di riparare o anche solo valutare i danni ai pacchi batteria che presentano segni lievi dopo gli incidenti, costringendo le compagnie assicurative a radiare le auto con pochi chilometri: con conseguente aumento dei premi.

UN PROBLEMA PER LA SOSTENIBILITÀ Secondo Synetiq, quegli accumulatori si starebbero ammassando nelle discariche di alcuni paesi, creando una grave falla in quella che doveva essere una ''economia circolare''. ''Stiamo acquistando auto elettriche per motivi di sostenibilità'', nota Matthew Avery, direttore della ricerca presso Thatcham Research. ''Ma un veicolo elettrico non è molto sostenibile se devi buttare via la batteria dopo una piccola collisione''. Questi componenti, tra l'altro, possono costare decine di migliaia di dollari e rappresentano fino al 50 per cento del prezzo di un veicolo elettrico, rendendo spesso antieconomica la loro sostituzione.

BMW iX5 Hydrogen: l'alloggiamento delle batterie

BATTERIE STRUTTURALI Il caso più eclatante è quello di Tesla, che per la sua Model Y adotterebbe una batteria assolutamente ''non riparabile'', dice Sandy Munro della Munro & Associates, azienda che demolisce i veicoli e consiglia le case automobilistiche su come migliorarli. Tutta colpa della sua funzione strutturale: in pratica, nelle Tesla Model Y le celle sarebbero incollate all'interno del pianale dell'auto e se da un lato questa soluzione ha permesso di tagliare i costi di produzione, dall'altro sembra anche impedire qualunque intervento di ripristino.

UNA PROPOSTA CONCRETA Per evitare che i maggiori costi di ''non riparazione'' si ripercuotano sui clienti, le compagnie assicurative chiedono che vengano realizzate batterie in sezioni più piccole, o moduli, che sono più semplici da riparare e più economici da sostituire singolarmente. Inoltre chiedono di condividere i dati di diagnostica per permettere di determinare la salute delle celle. Le normative UE recentemente adottate non affrontano specificamente questo aspetto, ma chiedono alla Commissione europea di incoraggiare gli standard per ''facilitare la manutenzione, la riparazione e il riutilizzo''.

Quello che resta della Tesla Model S incendiatasi da sola 3 settimane dopo l'incidente che l'ha portata al deposito

UNA SITUAZIONE ESPLOSIVA La maggior parte delle case automobilistiche ha affermato che i propri pacchi batteria sono riparabili, anche se poche sembrano disposte a condividere l'accesso alla diagnostica. Intanto, alla Synetiq, il capo delle operazioni Michael Hill dice che negli ultimi 12 mesi il numero di veicoli elettrici messi in isolamento (per prevenire incendi) presso il cantiere di Doncaster è aumentato vertiginosamente, da circa una dozzina ogni tre giorni fino a un massimo di 20 al giorno. ''Abbiamo visto un cambiamento davvero importante e riguarda tutti i produttori'', dice Hill.

SPRECO DI RISORSE Il Regno Unito, dove il Governo spinge per accelerare la rivoluzione elettrica, attualmente non dispone di strutture per il riciclo delle batterie dei veicoli elettrici, quindi Synetiq deve rimuoverle dalle auto dismesse e conservarle in appositi contenitori. Parliamo di centinaia di unità per veicoli elettrici e migliaia di quelle per auto ibride: di queste Hill ha stimato che almeno il 95 per cento non sono danneggiate e dovrebbero essere riutilizzate. Che spreco!

Fonte: Reuters

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/03/2023