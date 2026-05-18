Xpeng accelera sulla guida autonoma: ecco il suo primo robotaxi di serie

Xpeng è tra le case automobilistiche che scommettono di più sulla guida autonoma e adesso ha annunciato un nuovo passo avanti in questa direzione. Infatti, ha prodotto il primo esemplare del suo robotaxi. Si tratta di una novità importante in quanto rende Xpeng la prima casa automobilistica in Cina a raggiungere la produzione di massa di un robotaxi interamente sviluppato internamente, dall'inizio alla fine.

Xpeng robotaxi

Un Xpeng GX a guida autonoma

La base di partenza è quella della Xpeng GX, un maxi SUV elettrico di ben 5,2 metri di lunghezza, scelto appositamente in quanto in grado di offrire comfort e molto spazio all'interno dell'abitacolo. Insomma, un mezzo ideale visto che è stato adibito a robotaxi. Il SUV è stato poi modificato per poter offrire funzionalità di guida autonoma di Livello 4.

Niente LiDAR

Il veicolo è equipaggiato con quattro chip AI Turing sviluppati internamente da Xpeng, che offrono una potenza di calcolo a bordo fino a 3.000 TOPS. Similmente a quanto fa Tesla, non ci sono sensori LiDAR perché la piattaforma di Xpeng si basa sulla visione artificiale basata sulle telecamere. Il modello decisionale della piattaforma è guidato dal modello end-to-end VLA 2.0 che riduce la latenza di risposta del sistema a meno di 80 millisecondi. Questo modello garantisce anche una maggiore flessibilità e quindi la vettura si potrà adattare più facilmente alle città in cui dovrà offrire i servizi di robotaxi. Il tutto senza nemmeno la necessità di dover adottare mappe ad alta definizione.

Xpeng robotaxi

Il robotaxi nasce anche per offrire grande comfort ai passeggeri. Per questo, l'abitacolo è stato modificato e sarà disponibile in 3 versioni differenti: 5, 6 o 7 posti. Inoltre, troveremo vetri oscurati, schermi per l'intrattenimento posteriore e comandi vocali per gestire le impostazioni dell'abitacolo. I passeggeri possono quindi usufruire di contenuti multimediali durante il viaggio per passare il tempo.

Robotaxi, presto i primi progetti pilota

Xpeng prevede di avviare un progetto pilota di robotaxi nella seconda metà di quest'anno per convalidare la fattibilità tecnica, l'accettazione da parte degli utenti e il proprio modello di business. L'azienda punta a raggiungere la completa autonomia operativa, senza necessità di un responsabile della sicurezza in vettura, entro l'inizio del 2027. Per accelerare il suo lavoro nel mercato dei robotaxi, Xpeng ha creato un'unità aziendale dedicata a marzo di quest'anno che supervisionerà la definizione del prodotto, i test e lo sviluppo.

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