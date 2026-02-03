Xpeng Land Aircraft Carrier: il van elettrico cambia l’orizzonte sulla mobilità del futuro

Il colosso cinese presenta questo furgone EV con sei ruote che trasporta e ricarica un velivolo a decollo e atterraggio verticale pronto all'uso

Il colosso cinese Xpeng che porta l’intelligenza artificiale a bordo di SUV e automobili, ha nel suo portafoglio anche robot umanoidi (guarda il robot Iron di Xpeng) e droni biposto, ma al recente CES di Las Vegas ha svelato un van a sei ruote per trasportare il drone stesso.

Xpeng amplia i confini della mobilità

Si chiama Land Aircraft Carrier, un progetto che unisce strada e aria e che Xpeng sta già ultimando per le consegne ai clienti entro la fine dell'anno.

Xpeng Land Aircraft Carrier: mini van elettrico progettato per il trasporto del drone biposto

Un furgone elettrico polivalente

Il Land Aircraft Carrier è un van elettrico con sei ruote pensato per trasportare il drone eVTOL (electric vertical take off landing) biposto costruito dalla stessa Xpeng (guarda il drone di Xpeng). Il mini van, originariamente noto come AeroHT, arriverà sul mercato tramite la divisione Aridge di Xpeng. Guardiamo insieme il video pubblicato sul canale YouTube di Aridge e proseguiamo nell'analisi.

A prima vista ricorda un furgone commerciale, ma il suo vano di carico è progettato espressamente per stivare, trasportare e ricaricare il velivolo.

Xpeng Land Aircraft Carrier: produzione iniziale di 5.000 pezzi e vendita da fine 2026

Il van e le sue caratteristiche di base

Van e drone vengono prodotti nello stesso stabilimento di Guangzhou. La capacità iniziale è di 5.000 unità all’anno, con l’obiettivo di salire a 10.000 esemplari.

Le dimensioni sono considerevoli, ma non è ingombrante pensando che deve contenere un velivolo: 5,5 metri di lunghezza, 2 di larghezza e 2 di altezza, ideali per trasportare il drone pronto all’utilizzo senza compromettere la praticità.

Xpeng Land Aircraft Carrier: il drone biposto trasportato dal van e il robot umanoide Iron

Autonomia estesa e la combo costa come una supercar

Il furgone è un BEV con architettura a 800 volt e sistema di autonomia estesa. Xpeng (guarda la homepage di Xpeng Italia) dichiara oltre 1.000 km di percorrenza complessiva. Il pacchetto completo van+drone parte da circa 2 milioni di yuan, al cambio attuale 243.000 euro.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/02/2026