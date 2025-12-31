Al volante del nuovo SUV di lusso Xpeng G9 2026: la recensione completa

Da poco disponibile in Italia, il SUV cinese di lusso Xpeng G9 già si aggiorna per il nuovo anno. Ecco che cosa cambia con il model year 2026 e le mie impressioni di guida dopo un breve test drive. Per leggere e guardare in video la prova completa di Alessandro dei model year 2025, qui trovi la sua prova su strada.

Il test drive della Xpeng G9 2026

Xpeng G9 è un SUV taglia XL, lungo 489 centimetri, dallo stile che trovo elegante e sportivo. Con il model year 2006 non cambia all’esterno, con il frontale segnato da parte a parte sotto la linea del cofano dalle luci diurne e i fari raccolti e protetti dietro a schermi trasparenti triangolari posti ai lati.

A snellire e a rendere più sportiva la sagoma della Xpeng G9 c’è la fascia scura che percorre tutta la parte bassa della carrozzeria: si allarga a mo’ di bocca sul frontale, continua sottile tra portiere e minigonne per riallargarsi poi ad alleggerire la coda.

Un SUVettone di bella presenza elegante e non scontata. Il model year 2026 di Xpeng G9 porta anche un nuovo colore Kaltoke Green decisamente elegante malgrado sia opaco e una (total) Black Edition per chi invece vuole esaltare la sua silhouette sportiva che, per tutte le G9, poggia su cerchi da 21 pollici.

Xpeng G9 2026, la plancia

Xpeng G9 2026 cambia in alcuni dettagli dell’abitacolo, a partire dal volante a due razze ridisegnato e per alcuni dettagli del tunnel centrale, alto e con doppio slot ventilato per la ricarica a induzione. Rimangono i due grandi schermi da 14,96” per l’infotainment e per l’intrattenimento del passeggero e il quadro strumenti da 10,25 pollici

Come per G6, anche per G9 la novità più sostanziosa sono nuove batterie LFP con maggiore capacità, ora da 80,3 e 94,6 kWh, sempre con architettura a 800V e con possibilità di ricarica fino a 525 kW.

La batteria da 80,3 kWh equipaggia Xpeng G9 RWD Standard Range da 351 e 465 Nm cv per lo 0-100 km/h in 6,4 secondi e un’autonomia WLTP di 502 chilometri, con la possibilità di ricaricare la batteria dal 10 all’80% in 12 minuti a 445 kW.

Xpeng G9 2026, in ricarica

La batteria da 94,6 kWh equipaggia sia G9 RWD Long Range sia la versione a trazione integrale bimotore G9 AWD Performance. Prestazioni identiche alla G9 Standard Range per la prima, con un’autonomia fino a 585 km, mentre i 576 cavalli con 695 Nm della G9 AWD Performance consentono uno 0-100 in 3,9 secondi, un’autonomia fino a 540 km. Trovando una colonnina con picchi di ricarica fino a 525 kW, i tempi per il 10-80% sono uguali per tutte le G9.

Tre versioni e tre prezzi: da 63.170 euro per Xpeng G9 RWD Standard Range, 67.170 per la versione Long Range fino 77.170 per G9 AWD Performance. Unici optional le vernici metallizzate e matte (1.190 e 1.500 euro), il Comfort Pack (3.000 euro) di serie per G9 AWD e optional per G9 RWD che include, tra l’altro, rivestimenti in pelle nappa e Alcantara, sedili con funzione massaggio e impianto Hi-Fi Dynaudio, il gancio traino elettrico (fino a 1.500 kg, 1.500 euro) e il Black Edition Pack per G9 AWD Performance (1.500 euro).

Xpeng G9 2026, sedili anteriori

Xpeng G9 mi piace, mi piace il suo stile, la sensazione di qualità che trasmette e il suo abitacolo che è decisamente accogliente e lussuoso. Un lusso fatto di pelle, tecnologia e materiali premium che mi avvolgono quando salgo a bordo.

Il primo impatto con la tecnologia non è dei migliori: tutte, ma proprio tutte, le funzioni sono digitali, non esistono tasti fisici, perfino la regolazione degli specchi e del volante. Troppo? Forse sì, anche perché i menu a cui accedo dallo schermo centrale da 14,96” sono differenti da quelli a cui siamo abituati.

Scopro, però, stando al volante che i menu sono sì sono differenti, ma ben studiati, scopro tante scorciatoie che cambiano la funzione dei pulsanti cliccabilii e a rullino che trovo sul volante. Meglio i tasti fisici, certo, ma imparati i trucchi diventa tutto più facile.

Il test drive della Xpeng G9 2026

Il lusso è fatto anche di materiali decisamente premium, da uno stile tecnologico ma elegante, con rivestimenti disponibili in quattro colori e dettagli come i sedili posteriori riscaldabili e con schienale regolabile elettricamente in inclinazione per 10 gradi.

Trovo il vero lusso anche nella perfetta insonorizzazione dell’abitacolo che mi consente di apprezzare al 100% uno dei piaceri dell’auto elettrica, il viaggiare in assoluto silenzio. Su Xpeng G9 il silenzio anche a velocità sostenuta è davvero a livelli raggiunti da poche auto premium.

Alla guida Xpeng G9 è un’auto dall’accelerazione brillante e anche più che brillante se si sceglie la modalità sportiva, è un’auto che si sente grande e pesante, con il peso che trasmette una idea di sostanza e che non mi disturba troppo quando affronto le curve.

Xpeng G9 è un SUV taglia XL che mi piace e mi incuriosisce parecchio, con tanti aspetti che nella breve prima prova su strada non sono riuscito ad approfondire, a partire dai menu e dalle scorciatoie del suo infotainment, alla sua capacità di tenere un ritmo veloce tra le curve fino alla sua autonomia reale nei viaggi autostradali. Aspetti che conto di approfondire presto.

Al volante della Xpeng G9 2026

Xpeng è una società giovane, come molte società hi tech cinesi. Fondata dal 27enne He Xiaopeng nel 2014, praticamente l’altro ieri secondo i parametri europei, è una realtà consolidata secondo i criteri cinesi, quotata alla borsa di New York e di Hong Kong, con riconoscimenti da parte di Morgan Stanley (rating AAA per MSCI ESG) e Standard & Poors.

Circa 27.000 collaboratori in Cina, nord Europa e nord America e, al momento 23 punti per la vendita e l’assistenza in Italia, presenti soprattutto nel Nord Italia, con l’obiettivo di 40 punti nel 2026. Avete timore di non trovare i ricambi per la vostra Xpeng? Un centro logistico ad Amsterdam assicura consegne in 24 ore, così come il centro logistico di Bologna.

In Italia Xpeng è distribuita da ATFlow, emanazione di Autotorino, e, a proteggere l’investimento, Xpeng fornisce una garanzia di 5 anni o 120.000 chilometri, e di 8 anni e 160.000 chilometri sul pacco batterie. Le auto sono assemblate in Austria, a Graz.

Xpeng è una tech company dedicata esclusivamente alla mobilità elettrica, dalle auto volanti Aridge A868 ai robot umanoidi Iron, fino a modelli più terreni, come la Xpeng G6 e la Xpeng G9, pronti ora nel loro model year 2026.

Xpeng G9 2026, il cerchio da 21 pollici

Com’è la guida della Xpeng G9 2026?

La Xpeng G9 2026 offre una guida tipica dei SUV elettrici di taglia XL: accelerazione brillante e silenzio assoluto in abitacolo. Lo sterzo è leggero, ma il comfort generale e la risposta dei motori elettrici rendono l’auto piacevole sia in città sia in autostrada.

Quali sono le novità delle batterie della Xpeng G9 2026?

Il model year 2026 introduce batterie LFP da 80,3 e 94,6 kWh con architettura a 800V, che consentono autonomie WLTP fino a 585 km e ricariche ultra rapide: 10-80% in soli 12 minuti.

Come sono l’abitacolo e l’infotainment della G9 2026?

L’abitacolo è elegante e tecnologico, con due schermi da 14,96” e quadro strumenti da 10,25”. Tutte le funzioni sono digitali, inclusa la regolazione degli specchi e del volante, con scorciatoie e menu studiati per semplificare l’esperienza di guida.

Quanto costa la Xpeng G9 2026 in Italia?

I prezzi partono da 63.170 € per la RWD Standard Range, 67.170 € per la RWD Long Range, fino a 77.170 € per la AWD Performance, con optional per vernici, Comfort Pack e Black Edition.

Pubblicato da M.A. Corniche, 04/01/2026