XPENG G6 e G9 evolvono, nuovo aggiornamento OTA XOS 5.8.7: tutte le novità

Per XPENG G6 e G9 è in arrivo un nuovo e importante aggiornamento OTA, XOS 5.8.7, che introduce diverse novità con l'obiettivo di migliorare l'esperienza di guida dei SUV elettrici. Le moderne auto, lo sappiamo bene, sono dei veri e propri computer su 4 ruote e grazie agli aggiornamenti OTA è possibile andare a migliorare le funzioni di bordo oltre addirittura andare a introdurne di nuove. Si tratta di una strada iniziata da Tesla che un po' tutte le case automobilistiche stanno adesso seguendo. Dunque, quali sono le novità introdotte con il rilascio di XOS 5.8.7?

Affinamenti all'assistenza alla guida

La prima novità riguarda i sistemi ADAS. In particolare, il funzionamento è stato affinato per offrire prestazioni più fluide e costanti. Si è intervenuti sull'Adaptive Cruise Control e sul Lane Centering Control per ridurre le decelerazioni superflue, migliorare la stabilità del mantenimento della corsia e ridurre al minimo le lievi correzioni di sterzata sui rettilinei. Oltre a tutto questo, gli avvisi di deviazione dalla corsia risultano adesso più tempestivi e precisi.

Smart Cockpit migliorato

Con l'aggiornamento migliora la stabilità di connessione per Apple CarPlay e Android Auto. Inoltre, la risposta dell'infotainment diventa più rapida. Per i clienti Europei arrivano alcuni miglioramenti ad app come Disney+ che offre ora una riproduzione stabile e ininterrotta. Inoltre, per chi ama app di questo genere, il karaoke senza microfono di Karafun presenta una qualità audio ottimizzata. XOS 5.8.7 supporta ora 10 lingue europee nel sistema di bordo, tra cui inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, danese, norvegese, svedese e olandese.

Xpeng

Lo sviluppo di XOS 5.8.7 ha incluso ampie fasi di test che hanno visto la partecipazione degli utenti in molteplici mercati. In 200 circa per il mercato europeo hanno preso parte ai collaudi. Ovviamente, XPENG continuerà a migliorare le sue vetture in futuro. Infatti, gli aggiornamenti OTA proseguiranno nel corso dell'anno per i veicoli XPENG G6, G9 e P7 già in circolazione, assicurando ai clienti i vantaggi di una continua innovazione.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/03/2026