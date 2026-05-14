Xpeng vuole le fabbriche di Volkswagen: trattative in corso

Xpeng vuole crescere in Europa e ha bisogno di una fabbrica per produrre le sue nuove auto

Negli ultimi giorni si parla sempre più spesso della possibilità che le case automobilistiche cinesi possano rilevare o condividere gli stabilimenti dei marchi europei. Abbiamo scritto proprio di recente di come BYD abbia confermato di stare dialogando con diverse aziende tra cui Stellantis. Adesso, è il turno di Xpeng che esce allo scoperto e fa sapere di stare trattando con Volkswagen e altre case automobilistiche riguardo all'acquisto di uno stabilimento in Europa. Questa notizia giunge pochi giorni dopo che il CEO del Gruppo Volkswagen, Oliver Blume, aveva raccontato che l'azienda avrebbe potuto importare sul mercato europeo le auto sviluppate in Cina o addirittura condividere la capacità produttiva europea con partner cinesi.

Che Volkswagen possa esser un interlocutore privilegiato per Xpeng non deve stupire dato che basta ricordare che l'azienda tedesca detiene una partecipazione della casa automobilistica cinese.

Gli stabilimenti Volkswagen sono un po' ''vecchiotti''

L'interesse di Xpeng per gli impianti Volkswagen è stato svelato dal CEO Elvis Cheng, durante la sua partecipazione all'appuntamento ''Future of the Car'' del Financial Times, lo stesso dove BYD ha parlato delle sue trattative per acquisire un impianto di un costruttore europeo e dove il CEO di Stellantis, Antonio Filosa, ha evidenziato che le partnership saranno sempre più importanti per la sua azienda.

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A quanto pare, però, ci sarebbe un ostacolo. Secondo Xpeng non tutte le fabbriche di Volkswagen sarebbe in grado di soddisfare i requisiti dei loro prodotti più recenti o futuri. Infatti, sono state giudicate come un po' datate. Per adattarle alle necessità del marchio cinese che punta a produrre modelli elettrici di nuova generazione, probabilmente servirà una ristrutturazione.

Ma perché a Xpeng serve una nuova fabbrica in Europa? La casa automobilistica sta portando avanti un piano di crescita nel Vecchio Continente. Per evitare i dazi UE sulle elettriche prodotte in Cina, Xpeng si è appoggiato a Magna e al suo stabilimento che si trova in Austria. Tuttavia, la capacità è limitata e per poter portare più modelli, la casa automobilistica ha la necessità di poter disporre di un impianto dedicato.

Sarà trovato un accordo? Non rimane che attendere per scoprirlo ma pare oramai davvero chiaro che i costruttori cinesi puntano agli stabilimenti delle case automobilistiche europee che hanno bisogno di razionalizzare i costi.

Fonte: Reuters

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 14/05/2026