Robotaxi intrappolato dopo l’alluvione: nuovi problemi per Waymo

I taxi a guida autonoma finiscono in strade allagate e si fermano: richiamo e stop temporaneo del servizio in cinque città USA

I robotaxi di Waymo (guarda la homepage di Waymo) tornano sotto osservazione dopo una serie di episodi legati agli allagamenti avvenuti nei giorni scorsi negli Stati Uniti. Guardiamo subito il video per capire cosa è successo.

Stop nelle città colpite dal maltempo

L’azienda controllata da Alphabet ha deciso di sospendere il servizio in cinque città americane per approfondire il comportamento delle auto autonome in presenza di strade allagate. La sospensione è in atto ad Austin, Atlanta, Dallas e Houston, ma il caso più grave si è verificato a San Antonio, in Texas, dove una delle auto senza conducente il 20 aprile è rimasta bloccata in un tratto allagato ed è stata trascinata in un torrente. L’episodio, fortunatamente senza passeggeri a bordo, ha aperto nuovamente il dibattito sull’affidabilità dei sistemi di guida autonoma in condizioni meteo estreme (guarda qui un altro incidente).

Robotaxi Waymo: altro incidente di percorso negli Stati Uniti per i veicoli a guida autonoma

Richiamo e nuovi episodi ad Atlanta

Dopo l’incidente in Texas, la società ha avviato la settimana scorsa un richiamo che coinvolge quasi 3.800 veicoli autonomi. Nonostante gli aggiornamenti software introdotti, un altro mezzo è rimasto bloccato dall’acqua ad Atlanta durante una forte tempesta. Secondo le ricostruzioni, il veicolo elettrico è rimasto fermo per circa un’ora prima dell’intervento umano. Waymo ha spiegato di utilizzare gli avvisi del Servizio Meteorologico Nazionale per preparare i mezzi al maltempo, ma in questo caso le precipitazioni sarebbero state troppo rapide e intense.

Robotaxi Waymo: richiamo per aggiornamenti e verifiche su circa 3.800 veicoli

Le nuove restrizioni operative

Per limitare ulteriori problemi, Waymo ha introdotto restrizioni nelle aree considerate più esposte al rischio di inondazioni e nelle strade caratterizzate da un elevato limite di velocità. L’azienda continua a lavorare a una soluzione definitiva, mentre il servizio resta fermo in diverse città del Texas e della Georgia.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/05/2026