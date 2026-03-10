Nuova Nissan X-Trail trasmette in streaming: scoprila in diretta

SUV

35 minuti fa - X-Trail 2026 si presenta oggi mercoledì 11 marzo alle ore 10 in punto

X-Trail 2026 si manifesta oggi mercoledì 11 marzo alle ore 10 in punto. Solo un facelift o qualcosa di più? E i propulsori? Ultime news

Ora ti è chiaro, perché pochi giorni fa qui si parlava di Nissan X-Trail e della sua epopea? Perché è giunto il momento di scoprire un'X-Trail tutta nuova. Tutta, o quasi.

Appuntamento stamattina (che giorno è oggi? È mercoledì 11 marzo), ore 10.00 in punto, proprio qui, su questa stessa pagina. La classica digital premiere. Cosa aspettarsi?

Raccogliendo info qua e là, ci aspettiamo che X-Trail 2026 consista in un facelift che ne modifichi leggermente i connotati del frontale (mascherina, gruppi ottici) e che probabilmente arricchisca l'abitacolo di contenuti tecnologici, senza stravolgerne l'impostazione.

Non è insomma un salto generazionale, è il tipico restyling di metà percorso, evoluzione di X-Trail di quarta edizione (2022). Ciò non toglie che alla voce propulsori ci potrebbe anche scappare la sorpresa. Ovvero?

Nissan X-Trail 2026 con ibrido e-Power di nuova generazione

Ovvero che X-Trail, oltre che in formato mild hybrid e full hybrid, o per meglio dire ibrido range extender (tecnologia e-Power di terza generazione, come già nuova Qashqai), possa eventualmente declinarsi anche in versione ibrida plug-in. Come è successo a sua sorella Nissan Rogue, il suo neurone specchio per gli Stati Uniti. Ma potremmo prendere lucciole per lanterne...

Stop alle speculazioni, voce e immagine al protagonista di giornata. Ci sentiamo dopo per tutte le cifre, date, le solite cose.

