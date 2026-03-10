Nuova Nissan X-Trail trasmette in streaming: scoprila in diretta

Ora ti è chiaro, perché pochi giorni fa qui si parlava di Nissan X-Trail e della sua epopea? Perché è giunto il momento di scoprire un'X-Trail tutta nuova. Tutta, o quasi.
Appuntamento stamattina (che giorno è oggi? È mercoledì 11 marzo), ore 10.00 in punto, proprio qui, su questa stessa pagina. La classica digital premiere. Cosa aspettarsi?
Raccogliendo info qua e là, ci aspettiamo che X-Trail 2026 consista in un facelift che ne modifichi leggermente i connotati del frontale (mascherina, gruppi ottici) e che probabilmente arricchisca l'abitacolo di contenuti tecnologici, senza stravolgerne l'impostazione.
Non è insomma un salto generazionale, è il tipico restyling di metà percorso, evoluzione di X-Trail di quarta edizione (2022). Ciò non toglie che alla voce propulsori ci potrebbe anche scappare la sorpresa. Ovvero?
Nissan X-Trail 2026 con ibrido e-Power di nuova generazione
Ovvero che X-Trail, oltre che in formato mild hybrid e full hybrid, o per meglio dire ibrido range extender (tecnologia e-Power di terza generazione, come già nuova Qashqai), possa eventualmente declinarsi anche in versione ibrida plug-in. Come è successo a sua sorella Nissan Rogue, il suo neurone specchio per gli Stati Uniti. Ma potremmo prendere lucciole per lanterne...
Stop alle speculazioni, voce e immagine al protagonista di giornata. Ci sentiamo dopo per tutte le cifre, date, le solite cose.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|X-Trail Mild Hybrid 2WD Acenta 5 posti
|163 / 120
|38.300 €
|X-Trail Mild Hybrid 2WD Acenta 7 posti
|163 / 120
|39.200 €
|X-Trail Mild Hybrid 2WD N-Connecta 5 posti
|163 / 120
|39.800 €
|X-Trail e-Power 2WD 204 CV Acenta
|158 / 116
|41.100 €
|X-Trail Mild Hybrid 2WD N-Connecta 7 posti
|163 / 120
|41.500 €
|X-Trail e-Power 2WD 204 CV N-Connecta
|158 / 116
|42.600 €
|X-Trail e-Power 4WD 213 CV Acenta
|158 / 116
|43.600 €
|X-Trail e-Power 4WD 213 CV Acenta 7 posti
|158 / 116
|44.500 €
|X-Trail Mild Hybrid 2WD Tekna 5 posti
|163 / 120
|45.800 €
|X-Trail e-Power 4WD 213 CV N-Connecta
|158 / 116
|46.600 €
|X-Trail Mild Hybrid 2WD Tekna 7 posti
|163 / 120
|46.700 €
|X-Trail e-Power 4WD 213 CV N-Connecta 7 posti
|158 / 116
|47.500 €
|X-Trail e-Power 2WD 204 CV N-Trek
|158 / 116
|47.800 €
|X-Trail e-Power 2WD 204 CV Tekna
|158 / 116
|48.600 €
|X-Trail e-Power 4WD 213 CV N-Trek
|158 / 116
|50.300 €
|X-Trail e-Power 4WD 213 CV Tekna
|158 / 116
|51.100 €
|X-Trail e-Power 4WD 213 CV N-Trek 7 posti
|158 / 116
|51.200 €
|X-Trail e-Power 4WD 213 CV Tekna 7 posti
|158 / 116
|52.000 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Nissan X-Trail visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Nissan X-Trail