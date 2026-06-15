Stellantis mostra il futuro della mobilità con robotaxi e auto sempre connesse

Stellantis mostrerà a Londra come le sue tecnologie stanno contribuendo allo sviluppo di una mobilità più sicura, efficiente e sempre connessa

Stellantis sta continuando a lavorare con i suoi partner sulle soluzioni dedicate alla guida autonoma. In occasione dell'appuntamento del MOVE 2026, principale evento internazionale dedicato alla mobilità tecnologica, che si svolgerà nei prossimi giorni presso ExCeL London, Stellantis presenterà le più recenti soluzioni in ambito connettività avanzata e piattaforme veicolo predisposte alla guida autonoma. In particolare, presso il proprio stand, mostrerà come le sue più recenti tecnologie contribuiscono allo sviluppo di una mobilità sempre più smart.

Connettività 5G via satellite

In particolare, i visitatori potranno vedere da vicino una nuova Jeep Compass dotata della connettività 5G via satellite. Questa soluzione estende la copertura oltre le reti tradizionali, anche in aree remote o scarsamente servite. L'obiettivo è quello di migliorare la sicurezza garantendo i servizi connessi davvero ovunque.

Robotaxi, guida autonoma di Livello 4

Stellantis sfrutterà questo palcoscenico per mostrare anche la propria L4-Ready Platform per la guida autonoma, sviluppata per garantire scalabilità e flessibilità. Tale piattaforma integra sistemi hardware e software avanzati per abilitare operazioni autonome sicure ed efficienti. Per Stellantis, si tratta di un passo fondamentale verso la diffusione dei servizi di mobilità autonoma, in particolare in ambito urbano, con un focus su affidabilità, efficienza ed esperienza utente.

Ma non è finita qui in quanto presso il suo stand, Stellantis metterà in evidenza il proprio ecosistema di partner per la guida autonoma, tra cui Bolt, NVIDIA, Pony.ai, Uber e Wayve. Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis, sarà presente e discuterà dell’evoluzione delle architetture di guida autonoma insieme a Alex Kendall, CEO, Wayve e Martyn Lee, Founder, EV News Daily (moderatore).

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/06/2026