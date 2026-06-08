Nuova Peugeot e-208 GTi, ecco l'hot hatch da 280 CV: debutto a Le Mans

Giusto un anno fa, fece la sua prima apparizione la nuova Peugeot e-208 GTi, versione più cattiva della compatta elettrica francese. Si trattava ancora di un concept, per quanto molto vicino alla versione di produzione. Adesso, sempre alla vigilia della 24 Ore di Le Mans, la casa automobilistica ha tolti i veli sulla versione definitiva della piccola sportiva che quindi si prepara ad arrivare sul mercato. Per i dettagli bisognerà ancora pazientare pochi giorni, venerdì 12 giugno, infatti, Alain Favey, CEO del marchio francese, racconterà tutte le novità sulla nuova Peugeot e-208 GTI.

In ogni caso, a partire da domani la casa automobilistica esporrà 3 esemplari della piccola sportiva elettrica nei colori blu, bianco e rosso, un richiamo alla bandiera francese, presso ''Le Mans 24 Hour Village''. Debutto pubblico che avviene anche in occasione del centenario della sua prima partecipazione alla 24 Ore di Le Mans. Dunque appuntamento a venerdì per scoprire tutti i dettagli di questo nuovo modello.

Peugeot e-208 GTI

Ricapitoliamo cosa sappiamo

Si tratta della prima Peugeot GTi dopo l'uscita di scena della 308 GTi nel 2021. Tecnicamente parlando è strettamente imparentata con modelli del Gruppo Stellantis come Abarth 600e e Alfa Romeo Junior Veloce. Quindi abbiamo un motore elettrico che stando a quanto raccontato in passato, è in grado di erogare 280 CV, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi. La velocità massima raggiunge, invece, i 180 km/h. Unità elettrica alimentata da una batteria con una capacità di 54 kWh che permetterà un'autonomia WLTP di 350 km. Accumulatore che in corrente continua può ricaricare fino a una potenza di picco pari a 100 kW. Venerdì scopriremo se questi numeri sono confermati o se ci saranno novità.

Ovviamente, la nuova Peugeot e-208 GTi non è solamente motore. Infatti, si caratterizzerà per un nuovo body kit aerodinamico che renderà il look della piccola sportiva più aggressivo. Inoltre, i tecnici francesi hanno lavorato sull'assetto per migliorare la dinamica di guida. Lo scorso anno, tra le altre cose, si parlava di un nuovo splitter, un ampio spoiler alla fine del tetto, passaruota e carreggiate allargate, setup dedicato delle sospensioni, altezza da terra ridotta e cerchi in lega da 18 pollici dal design specifico.

Peugeot e-208 GTI

Piccoli ritocchi ci saranno anche all'interno dell'abitacolo per enfatizzare il DNA più sportivo di questo modello tra cui sedili anteriori sportivi, illuminazione ambientale rossa, cinture di sicurezza rosse, rivestimenti in Alcantara e grafiche dedicate per strumentazione e infotainment.

Tutto pronto per il debutto

Venerdì scopriremo quindi tutti i segreti di questa sportiva. A quel punto dorrebbero arrivare anche indicazioni sul prezzo. Non rimane che attendere pochi giorni.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/06/2026