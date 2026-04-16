Et voilà, Peugeot 208 (E) GTi. Reazione: "Wow!". Da ferma

Visivamente è una bomba, degna erede di 205 GTi. Sulla filosofia, qualche domanda è giusto porsela. Prime impressioni dal vivo

Dalla scheda tecnica all'asfalto, dalle foto al metallo. A vederla dal vivo, nuova Peugeot 208 GTi (la E è scomparsa...) è tutta un'altra storia. O almeno, è un'altra parte della stessa storia. Quella parte in cui smetti di leggere numeri e inizi a guardare forme.

E le forme, bisogna dirlo, fanno il loro dovere. Le forme.

Vista e toccata sulla pit lane del circuito di Imola, alla vigilia della prima tappa WEC. Qualche impressione a caldo (sfoglia anche la gallery).

Peugeot 208 GTi, anteprima sul circuito di Imola

Primo impatto: piccola, cattiva, GTi

Ci si avvicina e la prima cosa che colpisce è la postura. Bassa - 30 mm in meno rispetto a 208 standard, lo sapevamo - ma soprattutto larga. Le carreggiate allargate (+56 mm all'anteriore, +27 mm al posteriore) non sono un dettaglio su carta: si vedono. I passaruota rigonfi, bordati da quella sottile linea rossa che cita esplicitamente ''nonna'' 205 GTi, danno all'auto una presenza che francamente non ti aspetti, da qualcosa che misura poco più di quattro metri.

I cerchi da 18 pollici con la struttura forata - tributo dichiarato ai leggendari ''Hole'' dell'antenata - chiudono il cerchio estetico. Funzionano anche, peraltro: quei fori raffreddano i freni. Forma e funzione, come piace a chi fa comunicati stampa. E come piace pure a noi, in tutta onestà.

Nuova Peugeot 208 GTi, carrozzeria ''bombata'', cerchi da 18''

Il frontale è aggressivo senza essere volgare. Lo spoiler sul paraurti anteriore è discreto, il diffusore posteriore in nero lucido un po' meno, ma ci sta. Il rosso della carrozzeria, esclusiva del modello e altro omaggio alla 205 (ok, quella della premiere è bianca, ma è bella uguale), sotto la luce è senz'altro di quelli che fanno fermare la gente per strada. O almeno, fanno fermare giornalisti e fotografi.

Peugeot 208 GTi vista dal lato B

Dentro: un abitacolo che sa quello che vuole

Si apre la porta e il rosso continua a comandare. Tappetini rossi, cinture rosse, cuciture rosse. Volante in pelle traforata rossa abbinata all'Alcantara. Illuminazione ambiente rossa, appunto, di default, anche se sono disponibili altri sette colori per i più... sobri.

I sedili anteriori con poggiatesta integrati rendono omaggio ai sedili della 205 GTi 1.9, mentre la rete laterale cita la 1.6: livello di dettaglio che farà innamorare gli appassionati e lasciare indifferente chiunque altro.

Peugeot 208 GTi, gli interni. Molto GTi

L'i-Cockpit è quello noto: volante piccolo, quadro digitale alto, schermo centrale. La grafica dedicata GTi, con le schermate per la misurazione delle prestazioni, aggiunge carattere. L'esperienza sonora immersiva promessa da Peugeot - quella che ''risveglia tutti i sensi'' - la riserviamo al test dinamico. Spoiler: si può disattivare (e già questo dice tutto, eheh).

Il tipico volante raccolto dell'i-Cockpit

Un ripassino ai numeri

280 CV. 345 Nm. 0-100 in 5,7 secondi. Velocità massima 180 km/h. Differenziale autobloccante integrato nel riduttore. Ammortizzatori idraulici specifici. Michelin Pilot Sport Cup 2. Pinze anteriori fisse a 4 pistoncini su dischi da 355 mm. Batteria CATL da 54 kWh lordi. 20-80% in meno di 30 minuti da stazione AC con 100 kW.

Sulla carta - e lo diciamo senza ironia - è la hot hatch del segmento B più performante in circolazione. Il rapporto peso/potenza di 5,7 kg/CV è da record di categoria.

280 CV, 0-100 in 5,7''

È più cattiva, sulla carta, anche di Alfa Romeo Junior Veloce e Lancia Ypsilon HF (in attesa di Opel Corsa GSE), con cui condivide motore e buona parte del telaio. Peugeot Sport ha fatto il suo lavoro di differenziazione: sospensioni, assetto, sterzo, tutto rivisto. La promessa è seria.

Il grande dubbio

Eccola, la parte scomoda. Quella che Peugeot non cita nel comunicato e che noi ci permettiamo di sollevare, con tutto il rispetto dovuto a un'auto così ben costruita.

Perché una hot hatch elettrica è, ancora nel 2026, un oggetto culturalmente complicato. Non tecnicamente: i numeri parlano chiaro, il differenziale c'è, le gomme Cup ci sono, la fisica funziona. Ma emotivamente.

Peugeot 208 GTi: il mercato è pronto per l'EV?

Il guidatore che storicamente comprava una GTi comprava anche un'idea: quella del motore che urla, della marcia da scalare, del sound che sale con i giri. Cose che qui, per definizione, non esistono. Il sound artificiale si può attivare - e si può anche spegnere, come detto - ma non è la stessa cosa. Non sarà MAI la stessa cosa.

Poi c'è la questione pratica: con 54 kWh di batteria e pneumatici Cup 2, l'autonomia ''vera'' sarà quella che sarà. Peugeot comunica 350 km WLTP, sottolineando la ''gestione ottimizzata'', il ''raffreddamento specifico per le alte prestazioni''. Traduzione: con il piede a terra, non andate lontano. Il che, per un'auto da pista o da guida sportiva intensa, è un compromesso che il mercato dovrà decidere se accettare.

E poi il prezzo. Attorno ai 45.000 euro, si vocifera. Per una 208. Per quanto GTi, per quanto elettrica, per quanto capace.

Verdetto (aperto)

Dal vivo, nuova 208 GTi convince gli occhi senza riserve. L'auto è ben proporzionata, rifinita, con una cura dei dettagli che racconta una storia precisa, quella di una 205 GTi rielaborata per il presente. L'identità visiva c'è, ed è forte.

Peugeot 208 GTi trasuda tradizione da ogni poro. Ma...

Se la guida confermerà le promesse del telaio, avremo tra le mani qualcosa di tecnicamente notevole. Il mercato, però, dovrà ancora decidere se una GTi senza scarichi è ancora una GTi. Domanda legittima. Domanda aperta.

Noi, per ora, abbiamo solo alzato il cofano — anzi, lo sportellino di ricarica. Il giudizio vero, arriva dopo.

Bentornata, si diceva. Bentornata, ripetiamo. Con quel piccolo punto interrogativo.

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/04/2026