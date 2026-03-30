Opel Corsa GSE, il debutto dell'hot hatch elettrica al Salone di Parigi: i test continuano al Nurburgring

L'appuntamento per il salone francese è tra il 12 e il 18 ottobre

La nuova Opel Corsa GSE è entrata nella fase finale di sviluppo e il conto alla rovescia per il suo debutto è già partito. Infatti, la piccola sportiva farà la sua prima apparizione al Salone di Parigi che si terrà dal 12 al 18 ottobre. In autunno, quindi, debutterà questo modello su cui adesso la casa automobilistica ha voluto raccontare qualche ulteriore piccolo dettaglio.

L'hot hatch al Nürburgring per mettere a punto l'assetto

Negli ultimi giorni avevamo visto la nuova Corsa GSE in azione tra le curve del Nürburgring grazie ad una serie di foto spia. Bene, la casa automobilistica ha voluto raccontare qualcosa di più proprio di questi test. Le curve dell'inferno verde, lo sappiamo, sono perfette per mettere a punto il setup dell'assetto delle auto più sportive. L'hot hatch elettrica sarà dotata di un telaio sportivo con sterzo e messa a punto ESC specifici per gestire la potenza erogata dal motore elettrico.

Durante i test del Nürburgring, il team della casa automobilistica si è concentrato sulla messa a punto precisa proprio di questi elementi per garantire la perfetta configurazione del veicolo per garantire che sia in grado di offrire la migliore esperienza di guida possibile.

Debutto al Salone di Parigi

Al Salone francese di ottobre potremo finalmente scoprire i dettagli della sportiva elettrica. Da quanto si vede dalle foto dei prototipi ancora camuffati, dovrebbe disporre di un body kit specifico che renderà il suo look più grintoso, senza però eccessi, con un frontale, in particolare, dotato di un nuovo e più elaborato paraurti. Della meccanica ancora non sappiamo molte cose ma è probabile che il powertrain sia lo stesso della Mokka GSE (qui la prova) in grado di offrire una potenza di 281 CV. Il tutto dovrebbe essere abbinato ad una batteria da 54 kWh per una percorrenza attorno ai 350 km. La produzione della piccola sportiva partirà entro l'anno. Man mano che il debutto si avvicinerà, è probabile che Opel fornisca nuove informazioni sulla Corsa GSE.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/03/2026