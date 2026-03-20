Opel Astra 2026: la prova su strada? Possiamo definirla un'illuminazione

Di fatto è solo un facelift di metà carriera, ma nuova Opel Astra 2026 porta con sé alcune innovazioni di grande sostanza, confermando i suoi tradizionali punti forti a partire dai prezzi - invariati - e dalle motorizzazioni: sì, c'è anche un Diesel, in gamma, accanto all'interessante ibrido a 48 V Stellantis e alle versioni plug-in hybrid e full electric. Tutte le opinioni dopo la prova su strada.

Prova della Opel Astra 5 porte 2026 plug-in hybrid

Il nuovo frontale è scolpito dalla luce e non più dalle cromature. Si ispira alla concept Opel Corsa GS Vision Gran Turismo: la calandra Opel Vizor si fa più sottile e il logo Blitz è illuminato notte e giorno, insieme a quello che la casa chiama Opel Compass (quelle quattro righette luminose ai punti cardinali della mascherina).

Ai lati, quella che forse è la principale innovazione apportata alla nuova Astra: le luci IntelliLux HD. Sono luci smart, formate da 51.200 punti luminosi, capaci di indirizzare e modulare con precisione il fascio per non abbagliare gli altri utenti della strada ed evitare un riflesso eccessivo sui cartelli stradali, mantenendo comunque un'illuminazione profonda tutt'attorno. In questo modo aiutano a individuare eventuali ostacoli con un anticipo di 30-40 metri a 80 km/h, dice Opel.

Chiaramente le luci IntelliLux HD sono appannaggio degli allestimenti superiori, ma anche i fari di serie fanno un salto di qualità con la nuova Astra facelift.

La loro luminosità aumenta infatti del 27% a raggiungere i 1.675 lumen: un valore poco distante dai 2.000 lumen delle IntelliLux HD. Ad alzare l'asticella è il nuovo modulo LED a proiezione, non più a riflessione, gestito dalla tecnologia che spegne automaticamente gli abbaglianti all'incrocio con altri veicoli.

Opel Astra 2026, le nuove luci Intellilight HD

Opel Astra 5 porte e Station Wagon: le dimensioni

Al netto di nuovi colori e cerchi di nuovo disegno, forme e dimensioni non cambiano: 4,37 m per la versione hatchback, 4,64 m per la station wagon, con 422 litri di bagagliaio per la prima e 597 litri per la seconda. Capienza ridotta per le versioni full electric, che si fermano rispettivamente a 352 e 516 litri, perdendo per strada da 70 a 81 litri di volume.

Quanto all'interno, Opel voleva fare bella figura tanto nella qualità percepita quanto nella sostenibilità. Ed ecco che, da un lato, i pannelli porta anteriori sono adeguatamente rivestiti con superfici morbide e quelli posteriori - pur meno curati - non hanno comunque un aspetto trascurato.

Bello spesso il rivestimento gommoso della plancia, mentre per i tessuti si è fatto uso di materiale riciclato al 100%. Il volante sarebbe addirittura ''vegano'', nelle dichiarazioni di Opel. Come un gambo di sedano.

Opel Astra 2026, volante e strumentazione

Tecnologie di bordo

La plancia digitale è di serie, con due schermi da 10 pollici previsti fin dall'allestimento base. Il quadro strumenti, va detto, ha una grafica originale ma non molto leggibile: aspetto che passa sotto traccia nella guida normale, ma spicca nella guida dinamica, soprattutto dopo aver attivato la modalità di guida Sport che vorrebbe un colpo d'occhio più immediato sul contagiri.

L'infotainment è allo stato dell'arte e oltre alla solita compatibilità con Android Auto e Apple Carplay, mette sul piatto l'integrazione con Chat GPT per arricchire le funzionalità dei comandi vocali.

Nonostante ciò, brava Opel a non lasciarsi tentare da un'interfaccia troppo basata sul display touch: per le funzioni d'uso comune come audio e clima ci sono comodi e intuitivi comandi fisici a centro plancia.

Un piccolo colpo di genio è la regolazione dello Head-Up Display proiettato sul parabrezza, che passa per lo stesso joystick dei retrovisori laterali. Un vero e proprio schiaffo a certe rivali, che per la stessa funzione (e magari pure per regolare i sedili) ti fanno passare per il touchscreen.

Opel Astra 2026, l'interno

Motori per tutti i gusti sotto al cofano della nuova Opel Astra, che all’ormai immancabile versione full electric (ora accreditata di 454 km di autonomia, +35 rispetto al modello precedente) affianca una versione diesel da 130 CV, che ha il cambio automatico a 8 rapporti di serie, raggiunge i 209 km/h e completa lo 0-100 km/h in 10,6”.

Forse dire di un diesel che è “una boccata d’aria fresca” non è molto appropriato, ma sicuramente rappresenta un’alternativa ancora molto interessante in un mercato che si sta appiattendo sull’elettrificazione spinta: persino con il caro-carburanti e le decisioni del governo che, non troppo tempo fa, hanno penalizzato il gasolio.

Non mancano ibride di sicuro interesse, a cominciare dalla mild a 48 volt da 145 cavalli, che vanta consumi simili al diesel (siamo attorno ai 5 l/100 km ossia 20 km/l), mentre al top della gamma elettrificata si pone la versione plug-in hybrid, ora capace di percorrere fino a 84 km in marcia puramente elettrica.

Test drive della nuova Opel Astra Sports Tourer 2026

Al volante della Opel Astra Hybrid a 48 V

Comincio il giro dei test drive al volante di una Sports Tourer Hybrid, con il tre cilindri da 1,2 litri elettrificato a 48 V, capace di 145 CV e 230 Nm. La scheda tecnica recita 0-100 km/h in 9,3 secondi (alla 5 porte bastano tre decimi in meno) e una velocità di 210 km/h.

Prima di lanciarmi, le manovre in parcheggio rivelano che l'Astra ha un raggio di sterzo davvero contenuto: l'impressione è di poter fare inversione di marcia in un fazzoletto. Il che la rende più maneggevole delle aspettative tanto in manovra quanto nel traffico più congestionato.

Lo sprint al semaforo non è travolgente, ma nella guida vera i muscoletti li ha e li sa usare bene: la ripresa convince anche nelle strade in salita, dove la progressione supera le aspettative arrivando persino a entusiasmare.

Il cambio a doppia frizione e 6 rapporti ha un temperamento rilassato, che rende i passaggi di marcia assai poco avvertibili nella guida normale, ma sa essere reattivo il giusto quando alzo il ritmo, selezionando il drive mode Sport e la modalità d'uso manuale, comandando scalate e salite di rapporto con le palette dietro al volante.

La tecnologia mild-hybrid si sposa molto bene con le caratteristiche dell'Astra station wagon, consentendo una guida spigliata che trae beneficio dalla tradizione tecnica di Russelsheim.

Opel Astra Sports Tourer 2026, 3/4 anteriore

Non è una PeugeOpel

Sarebbe troppo facile - e completamente sbagliato - pensare che la piattaforma in comune renda la tedesca una copia rimarchiata della Peugeot 308. No. In Germania hanno scelto una calibrazione e una messa a punto delle sospensioni e dello sterzo che si traduce in una personalità ben definita e in linea con la tradizione Opel.

Curve, controcurve, dossi, compressioni: l'Astra copia tutto con grande indulgenza, anche quando sotto le ruote passano crepe, buche e ghiaino. L'auto scorre sicura, solidamente aggrappata al nastro d'asfalto, ma quasi galleggiando sopra di esso dato il perfetto assorbimento degli ostacoli. E con una prontezza di sterzo quasi sportiva, che aggiunge pepe all'esperienza di guida, quando la strada lo consente.

Il tutto con un isolamento acustico davvero ben curato, che rende la permanenza a bordo particolarmente confortevole. Solo tirando le marce allo spasimo il canto del motore si fa strada tra i pannelli fonoassorbenti, ma lo fa con una voce gradevole, priva di quella ruvidità che ti aspetti da un motore a tre cilindri.

Altro fatto degno di nota, il 1.2 turbo del gruppo Stellantis sull'Astra non trasmette alcuna vibrazione in abitacolo: la differenza rispetto ad altre installazioni è tangibile e certamente vantaggiosa per elevare tanto la qualità della vita a bordo quanto quella percepita.

Ci pensano poi i ben noti sedili Opel a elevare ulteriormente il comfort nei lunghi viaggi, con la loro particolare conformazione: la parte centrale della seduta è leggermente ribassata ad alleviare la pressione sul coccige. Un accorgimento che funziona davvero!

Al volante della Opel Astra 5 porte 2026

Le versioni più elettrificate

Passo alla versione Plug-In Hybrid, in versione 5 porte, che vanta ben altri numeri in fatto di potenza e coppia. I cavalli salgono a 196 e i newtonmetro addirittura a 360, gonfiando le mie aspettative come la Bora che soffia sulle strade del test drive.

La parte elettrica mostra subito i muscoli, fornendo una ripresa nettamente più incisiva ed entusiasmante. E anche l'accelerazione da fermo è più convincente, con il cronometro che si ferma a 7,6'' nello 0-100 km/h (qui la station wagon perde appena 1 decimo).

La guida veloce rimane nelle sue corde, ma il cambio (un doppia frizione a 7 rapporti, differente da quello della mild-hybrid) è una nota stonata: lavora benissimo in automatico - talmente bene che non ti viene voglia di usarlo altrimenti - ma in modalità manuale si rivela lento e poco ubbidiente.

L'Astra plug-in, insomma, va guidata un po' come un'elettrica pura e dunque mi viene la curiosità di provare l'Astra in versione BEV. Pronti, via. Alle basse velocità è ancora più silenziosa delle sorelle termiche: nessuna sorpresa in questo senso.

Ciò che però mi lascia un po' deluso è lo sprint, che con 156 CV e una coppia di 270 Nm non è pronto né intenso come tante auto elettriche negli anni mi hanno abituato ad aspettarmi.

Uno sguardo alla scheda tecnica conferma: nello 0-100 km/h è più lenta dell'ibrida, con un crono di 9,2'' per la 5 porte e 9,3'' per la Sports Tourer.

Opel Astra 2026, effetto anti-abbagliamento delle luci IntelliLux HD

L'autonomia vera in autostrada

L'Astra a batterie, evidentemente, non è pensata per le emozioni, ma per l'efficienza, e non è un caso se nelle prove WLTP consente fino a 454 km di autonomia con una batteria da appena 58 kWh.

Autonomia che però rimane un dato teorico, visto il consumo misurato in autostrada, che rimane attorno ai 22 kWh/100 km: dato che costringe a soste ogni circa 170 km per poter sfruttare al meglio le soste di ricarica in corrente continua, che consentono di passare dal 15 all'80% della carica in 32 minuti dalle colonnine a 100 kW.

A prescindere dal motore, sono rimasto impressionato dai fari IntelliLux HD delle nuove Astra. Durante una prova in notturna ho toccato con mano quanto lontano ti aiutano a vedere strada e ostacoli, senza accecare gli altri utenti della strada.

È davvero affascinante vedere come il fascio luminoso si trasforma nelle varie condizioni di guida, orientandosi nelle curve e creando zone d'ombra ben localizzate attorno agli altri veicoli.

Stupendo l'effetto sipario quando la strada si sgombera e le luci tornano a sviluppare il loro massimo potenziale, con un bagliore che si apre come un ventaglio all'orizzonte. Con le IntelliLux HD la sensazione di viaggiare con maggiore sicurezza è tangibile: le vorrei anche sulla mia auto.

Versione Diesel Hybrid Plug-in Hybrid Elettrica Motore 4 cilindri, 1,5 litri, turbodiesel 3 cilindri, 1,2 litri, turbo benzina, mild hybrid 4 cilindri, 1,6 litri, turbo benzina, plug-in hybrid Elettrico, con batteria da 58 kWh Potenza 130 CV 145 CV 196 CV 156 CV Coppia 300 Nm 230 Nm 360 Nm 270 Nm Cambio Automatico a 8 rapporti automatico doppia frizione a 6 rapporti automatico doppia frizione a 7 rapporti monomarcia Trazione anteriore anteriore anteriore anteriore Velocità 209 km/h 210 km/h 225 km/h 170 km/h Da 0 a 100 km/h 10,6'' (SW 11”) 9” (SW 9,3”) 7,6” (SW 7,7”) 9,2” (SW 9,3”) Dimensioni 4,37 (SW 4,64) x 1,86 x 1,47 m 4,37 (SW 4,64) x 1,86 x 1,47 m 4,37 (SW 4,64) x 1,86 x 1,47 m 4,37 (SW 4,64) x 1,86 x 1,47 m Bagagliaio da 422 a 1.339 litri (SW 597-1.634) da 422 a 1.339 litri (SW 597-1.634) da 422 a 1.339 litri (SW 597-1.634) da 352 a 1.268 litri (SW 516-1.553) Autonomia - - - 454 km (SW 445 km) Ricarica 15-80% - - - 32’ @ 100 kW Prezzo da 32.950 euro da 32.450 euro da 39.250 euro da 39.900 euro

I prezzi per la nuova Opel Astra 2026 partono dai 32.450 euro della versione ibrida in allestimento base Edition, per arrivare ai 44.200 euro della plug-in hybrid in allestimento Ultimate, con un sovrapprezzo di 1.200 euro per tutte le versioni Sports Tourer.

Forse a sorpresa, l'elettrica non è la più costosa, che attacca a 39.900 euro e si ferma a 44.150 euro. La diesel, invece, rimane in una forbice compresa tra 32.950 e i 37.900 euro.

Quale scegliere? È una domanda a cui, questa volta, è particolarmente difficile rispondere. La base Edition, infatti, è già ben equipaggiata, non facendosi mancare i principali aiuti alla guida ADAS, il climatizzatore automatico, la plancia digitale da 10+10 pollici e i sensori di parcheggio.

Per 2.300 euro, il livello intermedio GS aggiunge al pacchetto retrocamera e retrovisore anti-abbagliamento elettronico, vetri privacy, monitoraggio dell'angolo cieco, clima bi-zona e il comodissimo sistema keyless, per sbloccare le serrature e l'avviamento senza mai togliere il telecomando di tasca.

Potremmo benissimo fermarci qui, ma poi scopro che le luci Intellilux HD - che ho trovato così efficaci - sono di serie sulla Astra Ultimate, insieme con ADAS più evoluti con guida autonoma di Livello 2, head-up display, impianto audio premium a 8 altoparlanti e navigatore integrato.

Peccato che per il top di gamma si spendano altri 4.950 euro. Io, forse, mi fermerei al livello intermedio.

Quanto costa la nuova Opel Astra 2026?

Il prezzo della nuova Opel Astra 2026 parte da circa 32.450 euro per la versione mild hybrid e da 32.950 euro per la diesel. Le versioni plug-in hybrid partono da circa 39.250 euro, mentre la Astra Electric costa da circa 39.900 euro.

Quali motorizzazioni sono disponibili sulla Opel Astra 2026?

La gamma della Opel Astra 2026 include diverse soluzioni:

Diesel 1.5 da 130 CV

Hybrid 48V da 145 CV

Plug-in hybrid da 196 CV

100% elettrica da 156 CV

Questa strategia “multi-energia” permette di scegliere tra efficienza, prestazioni o guida a zero emissioni.

Qual è l’autonomia della Opel Astra elettrica?

La versione Opel Astra Electric è dotata di una batteria da 58 kWh e offre fino a 454 km di autonomia nel ciclo WLTP.

Quanti km percorre in elettrico la Opel Astra plug-in hybrid?

La versione plug-in hybrid può percorrere fino a 84 km in modalità completamente elettrica, grazie alla batteria da circa 17 kWh.

Quali sono le principali novità della Opel Astra 2026?

Il restyling introduce diverse novità, tra cui:

nuovo frontale con Opel Vizor con logo illuminato

fari IntelliLux LED HD di ultima generazione

interni con materiali riciclati

aggiornamenti tecnologici e infotainment

maggiore autonomia per la versione elettrica.

La Opel Astra 2026 è disponibile anche station wagon?

Sì. Oltre alla versione hatchback a cinque porte è disponibile anche la Opel Astra Sports Tourer, la station wagon della gamma, con maggiore capacità di carico e la stessa gamma di motori. Costa 1.200 euro in più della versione a 5 porte.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/03/2026