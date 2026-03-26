Nuova Opel Corsa GSE prepara il suo debutto al Nürburgring: foto spia e anticipazioni

Opel continua a portare avanti lo sviluppo della nuova Corsa GSE, versione ''tutto pepe'' della sua piccola elettrica. Per mettere a punto l'assetto di una sportiva quale luogo migliore del Nürburgring? Nuove foto spia mostrano infatti Corsa GSE impegnata tra le curve dell'inferno verde. Il debutto ufficiale di questa piccola sportiva è atteso nel corso dell'anno, dato che stando a quanto raccontato dalla casa automobilistica gli ordini partiranno entro la fine del 2026. A quel punto capiremo molto di più sulle caratteristiche dell'auto, sebbene già oggi si possano fare diverse considerazioni visto che la piattaforma tecnica dovrebbe essere la medesima di quella della nuova Mokka GSE che abbiamo già avuto modo di provare. In ogni caso, i nuovi scatti mostrano sempre la vettura camuffata con pellicole per coprire la carrozzeria in modo da nascondere le novità di design.

Look più affilato e motore da 281 CV

Esteticamente, la Corsa GSE potrebbe distinguersi nettamente dal modello ''classico'' grazie alla presenza di un body kit dedicato che permetterà di rendere il look della vettura più grintoso. Da quanto possiamo osservare per il momento non ci dovrebbe essere uno stravolgimento eccessivo del design. Possiamo notare infatti una serie di modifiche al paraurti che appare più elaborato, oltre alla presenza di cerchi in lega dal design aerodinamico che permettono di intravedere l'impianto frenante dotato di pinze di colore giallo. Dunque, la nuova Corsa GSE si caratterizzerà per un aspetto più affilato e dinamico.

Opel Corsa GSE

Gli interni non si sono ancora visti ma l'impostazione di massima dovrebbe rimanere quella che vediamo oggi sulla Corsa ''normale''. Probabile, comunque, che troveremo una serie di elementi dedicati come sedili sportivi che andranno a enfatizzare la natura più dinamica del modello. Queste le modifiche visibili perché la casa automobilistica sicuramente andrà a lavorare molto sul setup di assetto e telaio per migliorare la dinamica di guida e rendere la piccola sportiva elettrica molto divertente da guidare.

Opel Corsa GSE

E il motore? Verosimilmente troveremo la medesima unità della Mokka GSE in grado di erogare 281 CV che permetterà di offrire ottime prestazioni. Possiamo attenderci uno 0 a 100 km/h con un tempo inferiore ai 6 secondi. Il powertrain sarà poi alimentato da una batteria con una capacità di 54 kWh che permetterà una percorrenza intorno ai 350 km. Dello sviluppo della piccola sportiva ne sapremo certamente di più nel corso dei prossimi mesi. Dati alla mano, la nuova Corsa GSE potrebbe diventare una seria concorrente della Volkswagen ID. Polo GTI anche lei al debutto nel corso dell'anno.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 28/03/2026