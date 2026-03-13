Contro il caro carburante Opel lancia il Bonus Hybrid di 500 euro

Caro carburante? Interviene Opel con il suo nuovo ''Bonus Hybrid Opel'', cioè un incentivo extra di 500 euro ad appannaggio di chi intende acquistare i modelli della sua gamma ibrida. L'obiettivo, spiega la casa automobilistica, è quello di ''favorire l’accesso a motorizzazioni efficienti e contribuire a ridurre l’impatto dei costi del carburante sulle tasche degli automobilisti''.

L'extra bonus di 500 euro contro il caro benzina

L'iniziativa coinvolge tutti i modelli più importanti della gamma Opel tra cui Opel Frontera insieme a Opel Corsa, Mokka, Astra e Grandland. Tutti questi modelli sono proposti anche con una motorizzazione Hybrid, il solito PureTech 3 cilindri di 1,2 litri abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti al cui interno è presente un'unità elettrica da 29 CV. A seconda della versione, potenza massima di sistema di 110 CV o di 145 CV.

Opel Corsa

Secondo Opel, i 500 euro del ''Bonus Hybrid'' equivalgono a circa 272 litri di benzina (considerando una media di 1,84 euro al litro prendendo come fonte ufficiale sito MIMIT). Dunque, prendendo come esempio Opel Corsa Hybrid, il bonus copre interamente la spesa per il carburante per i primi 6.000 km di percorrenza.

Per chi utilizza l'auto nei tipici tragitti casa-lavoro e per il tempo libero, l'iniziativa azzera di fatto i costi di rifornimento per i primi 6-8 mesi di utilizzo.

Il nuovo Bonus Hybrid Opel di 500 euro sarà disponibile fino al 31 marzo 2026 ed è applicabile a tutti i contratti stipulati su vetture della gamma Hybrid in pronta consegna. Inoltre, è abbinabile agli Incentivi Opel fino a 10.000 euro che la casa automobilistica propone per i suoi modelli. Volendo fare un esempio, in caso di finanziamento, per Corsa Hybrid è possibile ricevere un bonus fino a 7.700 euro a cui poi sommare il Bonus Hybrid.

