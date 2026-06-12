Nuova Peugeot e-208 GTi sfida le hot hatch: 281 CV e anima da pista. Ecco quanto costa

Peugeot e-208 GTi è arrivata e si può già ordinare, anche in Italia. Lo scorso anno, la casa francese aveva svelato la sua hot hatch elettrica anche se all'epoca era ancora un concept. Oggi, la versione definitiva ha fatto ufficialmente il suo debutto nel weekend della 24 Ore di Le Mans. Un appuntamento non scelto a caso in quanto Peugeot celebra 100 anni dalla sua prima gara alla leggendaria 24 Ore di Le Mans.

Peugeot e-208 GTi

281 CV per divertirsi

Con la presentazione ufficiale del modello definitivo, la casa automobilistica ha condiviso pure le specifiche definitive. Nuova Peugeot e-208 GTi può contare su di un motore elettrico da 281 CV e 345 Nm di coppia, gestito da un software di derivazione motorsport. Parlando delle prestazioni, grazie anche al favorevole rapporto potenza/peso di 5,5 CV/kg, la piccola sportiva elettrica è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi. Inoltre, i 1.000 m da fermo sono percorsi in 25,8 s e 3,2 s sono necessari per passare da 80 a 120 km/h. La velocità massima è limitata a 180 km/h.

Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 54 kWh (51 kWh utilizzabili) che permette un'autonomia WLTP di 352 km con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S ad alto rendimento (di serie) o di 375 km con pneumatici Hankook Ventus S1 Evo3 (opzione senza costi). In corrente continua, la batteria può rifornire fino a 100 kW di picco (20–80% in meno di 30 minuti), mentre in corrente alternata fino a 7,4 kW. C'è il supporto alla tecnologia V2L (Vehicle To Load) che permette di utilizzare l'energia della batteria di trazione per alimentare dispositivi elettrici esterni.

Peugeot e-208 GTi

Peugeot ha lavorato moto sulla gestione del raffreddamento della batteria per fare in modo che la vettura sia in grado sempre di offrire le massime prestazioni, senza limitazioni di potenza indipendentemente dalle condizioni di guida.

Un assetto dedicato

Ovviamente, la nuova Peugeot e-208 GTi non è solo motore. Già dall'aspetto si riconosce grazie a un body kit dedicato che oltre ad assolvere a funzioni aerodinamiche precise, accentua il look sportivo dell'auto. Ad esempio, l'hot hach francese può contare su passaruota allargati, con le sezioni inferiori svasate che enfatizzano la sportività. Ci sono poi uno splitter anteriore e un diffusore aerodinamico posteriore specifico in nero lucido. Di serie la piccola sportiva elettrica adotta cerchi in lega da 18 pollici che richiamano nel design quelli della 205 GTi del passato. Disponibili complessivamente 7 colorazioni per la carrozzeria.

Anche l'abitacolo ha subito alcune modifiche rispetto alla e-208 tradizionale. Spicca ad esempio il volante compatto con pelle forata, con Alcantara superiore e inferiore, ed emblema rosso ''208 GTi''. La dotazione include anche grafiche pedonalizzate per strumentazione e infotainment oltre a una nuova illuminazione ambientale. Non mancano nemmeno sedili anteriori dedicati che rendono omaggio alla 205 GTi 1.9, con inserto centrale rosso e altri dettagli in rosso che ricordano la 205 GTi 1.6.

Peugeot e-208 GTI

Peugeot ha poi lavorato di fino su telaio e assetto per rendere la nuova e-208 GTi anche più divertente da guidare tra le curve. Il telaio è stato abbassato di 25 mm, mentre le carreggiate sono state allargate di 56 mm davanti e 28 mm al posteriore. Troviamo poi un'ulteriore barra antirollio posteriore di 31 mm, che si affianca alla barra anteriore originale da 17 mm, ottimizzando il bilanciamento e il comportamento in curva. La dotazione tecnica prevede la presenza di un differenziale autobloccante a slittamento limitato integrato nel riduttore. Peugeot ha rivisto pure la taratura dello sterzo.

Visto l'aumento delle prestazioni, è stato ripensato l'impianto frenante e adesso troviamo dischi freno anteriori da 355 mm con pinze a 4 pistoni. Al posteriore, invece, ci sono i dischi della e-208 ''normale''. Peugeot ha pure rivisto la taratura dell'ESP configurato per la sicurezza quotidiana, con una modalità Sport che permette maggiore libertà al pilota, soprattutto in pista.

Peugeot e-208 GTI

Prezzo

Nuova Peugeot e-208 GTi parte da 44.900 euro. Garanzia fino a 8 anni / 160.000 km grazie a Peugeot Care. Fino a 8 anni di garanzia / 160.000 km sulla batteria.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 12/06/2026