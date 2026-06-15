Peugeot, in arrivo la serie speciale 24 Ore di Le Mans con look più sportivo

Le nuove Peugeot 24 Ore di Le Mans saranno disponibili su modelli come 208, 308, 408, 3008 e 5008

In occasione dell'ultima 24 ore di Le Mans, Peugeot ha tolto i veli sulla versione finale della Peugeot e-208 GTi che contestualmente è stata messa in vendita in Europa, Italia inclusa. A quanto pare, la casa automobilistica francese aveva altre sorprese in serbo per i suoi clienti. Infatti, sta progettando una nuova gamma di vetture in edizione speciale ''Le Mans'' con design e prestazioni più sportive.

Abbiamo in programma di lanciare un'edizione limitata Peugeot 24 Ore di Le Mans. Queste vetture avranno un design specifico, che ne esalterà il fascino francese e permetterà ai nostri clienti di vivere lo spirito di Le Mans con Peugeot.

Così si è espressa Agnes Tesson Faget, responsabile prodotto della casa automobilistica francese.

Peugeot 24 Ore di Le Mans

Appuntamento al prossimo anno

Per il momento, Peugeot non ha voluto condividere molti dettagli di tale novità. L'edizione limitata Peugeot 24 Ore di Le Mans arriverà il prossimo anno e sarà disponibile sui modelli 208, 308, 408, 3008 e 5008. A quanto sappiamo fino ad ora, la serie speciale offrirà un look più sportivo con elementi estetici dedicati. Anche l'abitacolo sarà rivisto per rispecchiare la maggiore sportività di questi modelli. Pare inoltre che ci sarà una dotazione più ricca (si baserà sull'allestimento GT) il che suggerisce che questi modelli potrebbero essere davvero speciali.

Ci saranno anche novità di meccanica? Al momento non lo sappiamo ma si vocifera che l'edizione limitata potrebbe essere disponibile pure per le versioni elettriche. Bisognerà attendere ancora diverso tempo per scoprire maggiori informazioni ma pare evidente che Peugeot vuole fare una bella sorpresa ai suoi clienti alla prossima 24 Ore di Le Mans. Non rimane che attendere. Per il momento, Peugeot si è limitata condividere alcuni teaser in cui si vedono nell'ombra i modelli che saranno protagonisti di questa serie speciale.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/06/2026