Peugeot, la roadmap fino al 2030: elettriche, ibride e nuove piattaforme

Dalla e-208 GTi alle future 308 e 408: gli obiettivi della casa francese che punta su elettricità, motori full-hybrid e tecnologia avanzata. Scopriamo quali modelli sono in arrivo

Con il nuovo piano industriale di Stellantis FaSTLAne 2030 presentato poche settimane fa nel corso dell’Investor Day 2026 (leggi tutto sull’evento di Stellantis), il percorso di Peugeot appare più definito.

La strategia del Leone verso il futuro

Il marchio francese, oggi tra i più rilevanti del gruppo, ha delineato una roadmap che guarda al 2030 con un’offerta sempre più elettrificata e tecnologie inedite. La prima novità già disponibile è la Peugeot e-208 GTi, versione sportiva a zero emissioni della compatta francese, forte di 281 CV e proposta con un listino vicino ai 45.000 euro (scopri i prezzi di Peugeot e-208 GTi).

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Nuove generazioni per 208 e crossover compatte

La prossima evoluzione della city car del Leone sarà anticipata da un concept al Salone di Parigi del 2026, mentre il modello di serie debutterà a inizio 2027. La nuova generazione nascerà sulla piattaforma STLA One, sarà esclusivamente BEV e con ogni probabilità introdurrà lo sterzo “by wire”, eliminando il collegamento meccanico tra volante e ruote. Parallelamente, l’attuale versione ibrida continuerà la propria carriera con un importante aggiornamento. La stessa strategia interesserà anche la Peugeot 2008, attesa con una nuova variante elettrica e con il restyling dell’attuale modello entro il 2028.

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Arriva il primo full hybrid europeo

Il 2027 segnerà inoltre il debutto del primo full hybrid europeo di Stellantis, destinato inizialmente ai modelli di segmento medio e superiore. Le prime vetture ad adottarlo saranno 3008 e 5008, abbinate al motore 1.2 evoluto con distribuzione a catena. Resta invece da chiarire l’estensione della tecnologia ai modelli più compatti.

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Dalla nuova ammiraglia alle eredi di 308 e 408

Tra la fine del 2027 e la prima metà del 2028 è previsto l’arrivo dell’erede della 508 station wagon, ispirata alla Concept 6 (guarda Peugeot Concept 6). Il modello, sviluppato in collaborazione con Dongfeng e prodotto in Cina, adotterà una carrozzeria filante lunga oltre 4,80 metri e sarà proposta principalmente in versione elettrica. Successivamente, tra il 2028 e il 2030, toccherà alle nuove generazioni di 308 e 408, anch’esse basate sulla piattaforma multienergia STLA One, con varianti mild hybrid, full hybrid, plug-in ed elettriche.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 18/06/2026