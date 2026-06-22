Nuova Renault Megane E-Tech, con il restyling nuovo look e batteria LFP: ecco come cambia

Il restyling della Renault Megane E-Tech Electric è arrivato. Sul mercato dal 2022, per il crossover è arrivato adesso il momento di ricevere un importante aggiornamento per consentire di rilanciare le sue vendite. Le novità sono diverse e non si limitano solamente ad un ritocco al look. Infatti, ci sono cambiamenti anche per quanto riguarda il powertrain con l'arrivo di nuove batterie LFP. Andiamo con ordine e scopriamo tutte le novità che ha introdotto il restyling della Renault Megane.

Renault Megane E-Tech Electric

Renault Megane, il frontale è stato ridisegnato

Partiamo dalle novità stilistiche. Il frontale è stato ridisegnato per rendere la vettura più moderna e sportiveggiante. A eccezione dei fari, tutti i componenti sono nuovi. La sezione del paraurti in tinta con la carrozzeria è più prominente, mentre le prese d'aria laterali e le luci diurne a forma di S spariscono in favore di gruppi ottici composti da 8 elementi con forma della Losanga. Posizionati ai lati esterni del paraurti, questi gruppi ottici allargano visivamente la vettura.

La griglia ovviamente è chiusa data l'assenza del motore endotermico ma presenta una finitura nero lucido e un motivo a diamante. Il logo Renault è adesso posizionato sotto al cofano. Al posteriore, invece, ritocchi al paraurti e una nuova grafica con elementi tridimensionali per i gruppi ottici che continuano a essere a sviluppo orizzontale. La nuova Megane è 20 mm più alta a causa della nuova batteria più grande. A seconda delle versioni, ci sono cerchi da 19 o da 20 pollici. Le maniglie delle portiere continuano a essere a filo con la carrozzeria per ottimizzare l'efficienza aerodinamica.

Renault Megane E-Tech Electric

Due sono gli allestimenti a disposizione, Techno ed Esprit Alpine, ciascuno con una propria caratterizzazione estetica. Complessivamente, la nuova Megane si potrà scegliere in 7 colorazioni differenti.

Interni

Per quanto riguarda l'abitacolo, la nuova Renault Megane E-Tech Electric mantiene l'impostazione con il doppio schermo: da 12,3 pollici per la strumentazione e da 12 pollici per l'infotaiment OpenR Link che continua a proporre l'ecosistema di Google. C'è comunque una novità perché la casa francese ha promesso l'arrivo di Gemini che permetterà di migliorare l'interazione con gli occupanti grazie alla possibilità di poter dialogare attraverso un linguaggio naturale.

Renault Megane E-Tech Electric

Tra le altre novità, la modalità di guida Smart che impara le abitudini di guida del conducente, andando così a scegliere da sola il profilo di guida maggiormente adatto tra Eco, Comfort o Sport. Andando avanti, Renault offrirà 3 anni di connettività inclusi nel prezzo d'acquisto della vettura per poter utilizzare tutte le app.

Motori: c'è una nuova batteria LFP da 67 kWh

Una delle novità più importanti la troviamo al livello del powertrain. Infatti, se il motore continua a offrire 220 CV, c'è adesso una nuova batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 67 kWh che adotta una struttura cell-to-pack. Si parla adesso di un'autonomia di 500 km secondo il ciclo WLTP. L'accumulatore potrà essere ricaricato in correte continua fino a una potenza di 165 kW (dal 15 all’80% in circa 24 minuti). In corrente alternata, invece, fino a 11 kW o 22 kW con il caricatore optional. Da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi e velocità massima di 160 km/h. Ci sono la guida one pedal e il supporto alla tecnologia Vehicle-to-Load.

Renault Megane E-Tech Electric

Ovviamente non manca una ricca dotazione di sistemi ADAS che permettono di arrivare a disporre dell'assistenza alla guida di Livello 2.

Allestimenti e prezzi

Come accennato prima, due allestimenti: Techno ed Esprit Alpine. Nello specifico l'allestimento Techno sfoggia un look esterno dinamico con la modanatura del paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria e i nuovi cerchi in lega da 19 pollici. I cerchi da 20 pollici sono disponibili come optional per esaltarne ulteriormente la presenza su strada. L'allestimento top di gamma, Esprit Alpine, si distingue per un aspetto ancora più esclusivo. Le caratteristiche principali includono i cerchi in lega da 20 pollici specifici e gli elementi distintivi Esprit Alpine.

Ancora nessuna informazione, invece, per quanto riguarda disponibilità e prezzi per il mercato italiano.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/06/2026