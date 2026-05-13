Renault 5 Turbo 3E: debutto show al festival della velocità di Goodwood

La protagonista dello stand Renault al Goodwood Festival of Speed sarà la nuova Renault 5 Turbo 3E (guarda Renault 5 Turbo 3E), attesa al debutto dinamico nel Regno Unito davanti a un pubblico che si stima possa raggiungere le 250.000 presenze.
Renault 5 Turbo 3E: parteciperà al Goodwood Festival of Speed in Inghilterra a luglio
Debutto dinamico al festival delle velocità inglese
L'auto elettrica percorrerà la storica cronoscalata per tutta la durata dell'evento, in programma da giovedì 9 a domenica 12 luglio. La nuova interpretazione della storica compatta francese riprende lo spirito delle sportive degli anni '80, reinterpretandolo in chiave moderna attraverso un design rétro-futuristico e una piattaforma completamente elettrica.
Renault 5 Turbo 3E: tutto il fascino ispirato al motorsport della casa francese
Prestazioni da mini-supercar elettrica
La nuova BEV francese nasce con l'obiettivo di ridefinire il concetto di super compatta ad alte prestazioni. Grazie ai due motori posteriori integrati nelle ruote, la Renault 5 Turbo 3E sviluppa ben 540 CV e una coppia massima di 4.800 Nm!
Numeri che consentono uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 3,5 secondi, e velocità massima di 270 km/h, prestazioni da vera supercar. L'architettura elettrica a 800 volt supporta inoltre la ricarica rapida fino a 330 kW, consentendo di passare dal 15 all'80% della batteria in circa 15 minuti. L'autonomia garantita dalla batteria da 70 kWh arriva a 400 km nel ciclo WLTP.
Renault 5 Turbo 3E: edizione limitata a un prezzo di 155.000 euro
Produzione limitata e prezzo esclusivo
Realizzata in soli 1.980 esemplari numerati, la Renault 5 Turbo 3E sarà costruita su ordinazione con un prezzo di partenza fissato a 155.000 euro. I clienti potranno personalizzare livree, materiali e finiture interne.
Come dichiarato da Fabrice Cambolive, CEO del marchio: ''La Renault 5 Turbo 3E incarna l'audacia e lo spirito di innovazione che da sempre contraddistingue Renault. Reinventando la leggendaria Renault 5 Turbo per l'era elettrica, abbiamo creato qualcosa di veramente unico'' .
A Goodwood anche Twingo E-Tech e Renault 4
Accanto alla Turbo 3E debutterà anche la nuova Renault Twingo E-Tech, citycar elettrica pensata per la mobilità urbana accessibile (leggi la prova di Renault Twingo E-Tech EV). Il modello offrirà autonomia fino a 262 km e un motore da 82 CV, con prezzo inferiore a 20.000 euro. Presente anche la Renault 4 E-Tech electric Plein Sud, dotata di tetto apribile elettrico in tela (guarda Renault 4 E-Tech electric Plein Sud). Insomma, per Renault un parterre de roi “elettrizzante” quello che farà passerella nel Regno Unito tra pochi mesi.
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.