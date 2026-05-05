Renault 4 E-Tech Plein Sud, il B-SUV elettrico diventa cabrio: ecco quanto costa

Renault ha aperto gli ordini per la versione Plein Sud della Renault 4 E-Tech Electric. Si tratta del modello con tetto apribile (azionamento elettrico) del B-SUV che funge anche da base per la versione speciale Roland-Garros di cui abbiamo scritto un paio di settimane fa. La nuova variante arriva contestualmente al Model Year 2026 che introduce alcune piccole novità tra cui il sistema avanzato di monitoraggio del conducente.

Renault 4 E-Tech Plein Sud

Per chi ama guidare con i capelli al vento

Il nome di questa particolare versione della Renault 4 non è stato scelto a caso. Infatti, è un richiamo alla versione Plein Air della R4 originale, un modello cabrio in cui portiere, tetto e portellone posteriore erano sostituiti da una semplice capote in tela. Tornando alla R4 elettrica, le barre portatutto sono state eliminate per massimizzare l'apertura, mentre l'antenna è adesso integrata nel lunotto posteriore. Il veicolo è stato progettato fin dall'inizio per essere offerto anche con il tetto in tela, pertanto non ha un impatto significativo su nessuna delle caratteristiche principali. Lo spazio per la testa, ad esempio, rimane praticamente invariato: 906 mm nella parte anteriore e 813 mm in quella posteriore, rispetto agli 886 mm e 853 mm della variante con tetto tradizionale.

I componenti strutturali del tetto sono realizzati in plastica anziché in metallo e il tettuccio in tela si ripiega in tre parti quando viene aperto. Queste scelte hanno permesso di ridurre il peso per migliorare l'efficienza complessiva. Inoltre, Renault ha lavorato molto sull'aspetto dell'acustica per ridurre il rumore sia a tetto chiuso e sia quando è aperto.

Renault 4 E-Tech Plein Sud

Allestimenti e prezzi

Per il resto, la nuova Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud offre tutte quelle caratteristiche che abbiamo imparato a conoscere sulla R4 elettrica. In Italia è disponibile solamente nella versione con motore da 150 CV alimentato da una batteria con una capacità di 52 kWh per un'autonomia WLTP di 394-395 km. Due gli allestimenti disponibili: techno plein sud e iconic plein sud. Questa versione del B-SUV elettrico beneficia di tutte le ultime novità dedicate a R4 come il già citato sistema avanzato di monitoraggio del conducente e altri piccoli affinamenti.

I prezzi? Si parte da 36.790 euro in offerta a 34.790 euro con 2.000 euro di Bonus Renault.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 05/05/2026