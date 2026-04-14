Questa Renault Twingo E-Tech Electric davvero unica è un'opera d'arte

La nuova Renault Twingo E-Tech Electric è arrivata da poco sul mercato, una piccola city car su cui il marchio francese scommette molto grazie a un prezzo d'accesso inferiore ai 20 mila euro (qui la nostra prova). Per la nuova Twingo, la casa automobilistica ha voluto realizzare un qualcosa di molto particolare grazie all'artista americano Joshua Vides. Il risultato è una vettura con un look ispirato alla Pop Art che sarà esposta al Défilé Renault (53, Champs-Elysées a Parigi) fino al 9 giugno, nell'ambito dell'esposizione Pop Art Car.

Renault Twingo E-Tech Electric

Una trasformazione in diretta, aperta al pubblico

Renault da tempo collabora con artisti per realizzare concept particolari. Questa volta, però, è successo qualcosa di nuovo perché il marchio francese ha dato carta bianca per rivisitare la Twingo E-Tech Electric durante una performance presso il Défilé Renault. Il lavoro di personalizzazione è stato svolto dall'8 al 13 aprile sotto gli occhi del pubblico. Insomma, la creazione della nuova livrea è stata portata avanti davanti alle persone che hanno potuto seguire il lavoro dell'artista. Si tratta di una scelta davvero particolare ma secondo Renault crea un parallelismo tra arte contemporanea, design automobilistico e cultura pop. L'artista ha lavorato sull'auto gesto dopo gesto, trasformando progressivamente una normale vettura in opera immersiva.

Renault Twingo E-Tech Electric

Joshua Vides è noto per giocare con il bianco e nero, creando una grafica ispirata a disegno, fumetti e cartoni animati. Stile che ha voluto applicare anche alla Twingo E-Tech Electric, con una grafica dai contorni marcati che crea l'illusione che gli oggetti siano usciti dal 2D per materializzarsi nel mondo tridimensionale.

Dopo l'esposizione al Défilé Renault fino al 9 giugno, l'auto sarà poi integrata nella collezione di ''art cars'' del Fondo Renault che da anni si occupa di approfondire il dialogo tra automobile, arte contemporanea e design.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 14/04/2026