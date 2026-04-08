Nuova Kia Sportage Black Edition, il grigio snellisce

Kia raddoppia la dose di stile e presenta Sportage Black Edition, l’allestimento che prende la Sportage “normale” e la immerge in un secchio di nero lucido, opaco, satinato e qualunque altra sfumatura esista nel Pantone dell’oscurità.
Come l'edizione 2020, griglia, profili, specchietti, barre sul tetto, paracolpi, perfino il logo: tutto nero. Manca solo il libretto d’istruzioni in gotico medievale. Tutto nero, tranne... il colore carrozzeria. Che Kia suggerisce scegliere in Wolf Grey: deliziosi ossimori cromatici.
Sportage Black Edition 2026: anche... grigia
A completare il look, cerchi da 19” dedicati, vetri oscurati e – per chi vuole proprio esagerare – tetto bicolore nero con panoramico apribile. Beh, il Wolf Grey con tetto black è l’equivalente automobilistico del “total look” da aperitivo in centro.
Dentro (in attesa di qualche fotina dedicata, eh Kia?), doppio display da 12,3”, cielo nero e sedili in Kia tex Delight (traduzione: finta pelle fatta bene).
Questi sono gli interni d Kia Sportage GT-Line
Sotto il vestito scuro, la motorizzazione Full Hybrid da 239 CV: 1.6 T‑GDI più elettrico, cambio automatico a sei marce e consumi che promettono di non far rimpiangere il Diesel ai nostalgici del “facevo 1.000 km con un pieno”.
Sportage Black Edition costerà poco più della GT-Line (da 43.250 euro la HEV) e arriverà nel secondo trimestre 2026, pronta a presidiare il segmento C‑SUV con l’arma più potente del mercato, ieri come oggi: il design. Perché puoi avere tutta la tecnologia del mondo, ma alla fine vince sempre chi si veste meglio.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD iMT Business
|160 / 118
|33.500 €
|Sportage 1.6 T-GDi 136 CV GPL 2WD Business
|147 / 108
|34.500 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD iMT Business
|136 / 100
|35.000 €
|Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD DCT Business
|160 / 118
|35.500 €
|Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD iMT Style
|160 / 118
|36.000 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT Business
|136 / 100
|37.000 €
|Sportage 1.6 T-GDi 136 CV GPL 2WD Style
|147 / 108
|37.000 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD iMT Style
|136 / 100
|37.500 €
|Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD iMT Special Edition
|160 / 118
|38.000 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 Business
|160 / 118
|38.000 €
|Sportage 1.6 T-GDi 136 CV GPL 2WD Style Special Edition
|147 / 108
|39.000 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 Style
|160 / 118
|39.500 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT Style
|136 / 100
|39.500 €
|Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD DCT Special Edition
|160 / 118
|40.000 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD iMT GT-Line
|136 / 100
|40.250 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 GT-Line
|160 / 118
|42.250 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT GT-Line
|136 / 100
|42.250 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV AWD DCT GT-Line
|136 / 100
|44.250 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV AWD AT6 GT-Line
|160 / 118
|44.250 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 GT-Line Plus
|160 / 118
|45.750 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT GT-Line Plus
|136 / 100
|45.750 €
|Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 Business
|160 / 118
|46.700 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV AWD AT6 GT-Line Plus
|160 / 118
|47.750 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV AWD DCT GT-Line Plus
|136 / 100
|47.750 €
|Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 Style
|160 / 118
|48.200 €
|Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 GT-Line
|160 / 118
|50.950 €
|Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 GT-Line Plus
|160 / 118
|54.450 €
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