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Nuova Kia Sportage Black Edition, il grigio snellisce

Avatar di Lorenzo Centenari, il 08/04/26

47 minuti fa - Torna la special edition coi dettagli in nero lucido (su tinta Grigio Lupo...)

Torna la special edition coi dettagli esterni in nero lucido, ma su carrozzeria colore... Grigio Lupo. Vendite dall'estate

Kia raddoppia la dose di stile e presenta Sportage Black Edition, l’allestimento che prende la Sportage “normale” e la immerge in un secchio di nero lucido, opaco, satinato e qualunque altra sfumatura esista nel Pantone dell’oscurità.

Come l'edizione 2020, griglia, profili, specchietti, barre sul tetto, paracolpi, perfino il logo: tutto nero. Manca solo il libretto d’istruzioni in gotico medievale. Tutto nero, tranne... il colore carrozzeria. Che Kia suggerisce scegliere in Wolf Grey: deliziosi ossimori cromatici.

Sportage Black Edition 2026: anche... grigia

A completare il look, cerchi da 19” dedicati, vetri oscurati e – per chi vuole proprio esagerare – tetto bicolore nero con panoramico apribile. Beh, il Wolf Grey con tetto black è l’equivalente automobilistico del “total look” da aperitivo in centro.

Dentro (in attesa di qualche fotina dedicata, eh Kia?), doppio display da 12,3”, cielo nero e sedili in Kia tex Delight (traduzione: finta pelle fatta bene).

Questi sono gli interni d Kia Sportage GT-Line

Sotto il vestito scuro, la motorizzazione Full Hybrid da 239 CV: 1.6 T‑GDI più elettrico, cambio automatico a sei marce e consumi che promettono di non far rimpiangere il Diesel ai nostalgici del “facevo 1.000 km con un pieno”.

Sportage Black Edition costerà poco più della GT-Line (da 43.250 euro la HEV) e arriverà nel secondo trimestre 2026, pronta a presidiare il segmento C‑SUV con l’arma più potente del mercato, ieri come oggi: il design. Perché puoi avere tutta la tecnologia del mondo, ma alla fine vince sempre chi si veste meglio.

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/04/2026
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kia sportagekiasuv
Listino Kia Sportage
AllestimentoCV / KwPrezzo
Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD iMT Business 160 / 11833.500 €
Sportage 1.6 T-GDi 136 CV GPL 2WD Business 147 / 10834.500 €
Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD iMT Business 136 / 10035.000 €
Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD DCT Business 160 / 11835.500 €
Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD iMT Style 160 / 11836.000 €
Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT Business 136 / 10037.000 €
Sportage 1.6 T-GDi 136 CV GPL 2WD Style 147 / 10837.000 €
Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD iMT Style 136 / 10037.500 €
Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD iMT Special Edition 160 / 11838.000 €
Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 Business 160 / 11838.000 €
Sportage 1.6 T-GDi 136 CV GPL 2WD Style Special Edition 147 / 10839.000 €
Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 Style 160 / 11839.500 €
Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT Style 136 / 10039.500 €
Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD DCT Special Edition 160 / 11840.000 €
Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD iMT GT-Line 136 / 10040.250 €
Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 GT-Line 160 / 11842.250 €
Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT GT-Line 136 / 10042.250 €
Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV AWD DCT GT-Line 136 / 10044.250 €
Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV AWD AT6 GT-Line 160 / 11844.250 €
Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 GT-Line Plus 160 / 11845.750 €
Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT GT-Line Plus 136 / 10045.750 €
Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 Business 160 / 11846.700 €
Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV AWD AT6 GT-Line Plus 160 / 11847.750 €
Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV AWD DCT GT-Line Plus 136 / 10047.750 €
Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 Style 160 / 11848.200 €
Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 GT-Line 160 / 11850.950 €
Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 GT-Line Plus 160 / 11854.450 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Kia Sportage visita la pagina della scheda di listino.

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