Nuova Kia Sportage Black Edition, il grigio snellisce

Kia raddoppia la dose di stile e presenta Sportage Black Edition, l’allestimento che prende la Sportage “normale” e la immerge in un secchio di nero lucido, opaco, satinato e qualunque altra sfumatura esista nel Pantone dell’oscurità.

Come l'edizione 2020, griglia, profili, specchietti, barre sul tetto, paracolpi, perfino il logo: tutto nero. Manca solo il libretto d’istruzioni in gotico medievale. Tutto nero, tranne... il colore carrozzeria. Che Kia suggerisce scegliere in Wolf Grey: deliziosi ossimori cromatici.

Sportage Black Edition 2026: anche... grigia

A completare il look, cerchi da 19” dedicati, vetri oscurati e – per chi vuole proprio esagerare – tetto bicolore nero con panoramico apribile. Beh, il Wolf Grey con tetto black è l’equivalente automobilistico del “total look” da aperitivo in centro.

Dentro (in attesa di qualche fotina dedicata, eh Kia?), doppio display da 12,3”, cielo nero e sedili in Kia tex Delight (traduzione: finta pelle fatta bene).

Questi sono gli interni d Kia Sportage GT-Line

Sotto il vestito scuro, la motorizzazione Full Hybrid da 239 CV: 1.6 T‑GDI più elettrico, cambio automatico a sei marce e consumi che promettono di non far rimpiangere il Diesel ai nostalgici del “facevo 1.000 km con un pieno”.

Sportage Black Edition costerà poco più della GT-Line (da 43.250 euro la HEV) e arriverà nel secondo trimestre 2026, pronta a presidiare il segmento C‑SUV con l’arma più potente del mercato, ieri come oggi: il design. Perché puoi avere tutta la tecnologia del mondo, ma alla fine vince sempre chi si veste meglio.

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/04/2026