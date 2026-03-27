KIA EV2 sta arrivando, partita la produzione del piccolo crossover elettrico

KIA EV2 è un piccolo crossover elettrico di circa 4 metri pensato espressamente per il mercato europeo. Modello che si appresta ad entrare nel combattuto segmento dei B-SUV, uno dei più importanti in assoluto nel Vecchio Continente. Modello pensato per la clientela europea e pure prodotto nel Vecchio Continente. Proprio al riguardo la casa automobilistica ha comunicato di aver avviato la produzione della EV2 presso lo stabilimento che si trova a Žilina in Slovacchia. Si tratta della seconda BEV che la casa automobilistica coreana costruisce in Europa dopo la EV4.

KIA EV2

Questo impianto è molto importante per KIA tanto da averlo rinnovato di recente per preparalo al futuro. Infatti, lo scorso anno, KIA Slovakia ha investito oltre 200 milioni di euro in modernizzazione, tra cui robotica di nuova generazione, miglioramenti alle linee di produzione e un ambiente di lavoro migliorato. Nel 2025, lo stabilimento ha prodotto circa 300.000 veicoli e circa 470.000 motori, tra cui XCeed, Sportage ed EV4, esportati in 73 Paesi. Questi numeri rappresentano circa il 9,3% della produzione globale di veicoli della casa automobilistica.

Le prime consegne della nuova EV2 inizieranno nel corso della primavera.

Specifiche tecniche

Ricordiamo brevemente le caratteristiche del piccolo crossover. La lunghezza è di circa 4,06 metri, con ingombri complessivi non troppo differenti da quelli di una Jeep Avenger. Due sono le versioni in cui sarà proposto: Standard Range con motore da 147 CV, batteria da 42,2 kWh e 317 km di autonomia. C'è poi la Long Range con batteria da 61 kWh per una percorrenza che sale a 453 km. Presente la ricarica bidirezionale con il supporto al V2L. Interessante, per massimizzare i rifornimenti di energia dalle colonnine in corrente alternata, tra gli optional è presente il caricatore da 22 kW. Ovviamente non manca la tecnologia con un ampio quadro strumenti digitale e un sistema infotainment con supporto agli aggiornamenti OTA. Presenti Apple CarPlay e Android Auto.

KIA EV2

Prezzi

Gli ordini della nuova KIA EV2 sono stati aperti da pochi giorni. Quanto costa in Italia? Si parte da 26.600 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/03/2026