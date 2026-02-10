Autonomia auto elettriche al freddo: il caso estremo della Kia EV2

Quando le temperature crollano ben sotto lo zero, l’autonomia delle auto elettriche diventa una prova della verità. E la nuova cituycar a batterie Kia EV2 ha dimostrato di saper reggere l’urto, nel corso dell’edizione più gelida di sempre dell’El Prix Winter Test Drive organizzato dalla Federazione Automobilistica Norvegese (NAF).

Il prototipo EV2 long-range ha percorso 310,6 km reali durante il test invernale più severo mai affrontato dalla manifestazione, considerata uno dei benchmark più impegnativi al mondo per la mobilità elettrica in condizioni estreme.

Oltre cinque ore di guida sottozero

L’El Prix Test Drive si svolge due volte l’anno, in estate e in inverno, e mette a confronto i veicoli elettrici venduti in Norvegia in condizioni di guida e ricarica identiche. L’edizione invernale 2025 è stata la più estrema mai registrata, con temperature scese fino a –31 °C.

L’esemplare messo alla prova era una EV2 GT-Line equipaggiata con batteria long-range da 61 kWh e cerchi da 19 pollici. Ha affrontato un percorso di oltre cinque ore a velocità codice, fino allo spegnimento completo nella regione montuosa norvegese dello Jotunheimen.

Sebbene l’autonomia WLTP definitiva non sia ancora stata omologata, Kia indica come obiettivo 448 km per la EV2 long-range e 413 km per la GT-Line con cerchi da 19”. La differenza tra dato teorico e reale è stata del –24,81%, un valore che ha consentito al prototipo di posizionarsi al vertice della classifica non ufficiale, davanti a numerosi modelli di serie.

Kia EV2: la citycar elettrica sfida il gelo della Norvegia

Kia: “Affidabile anche nelle condizioni più difficili”

Un risultato che per Kia ha un significato preciso. “Questa prova conferma che EV2 è progettata per garantire un’autonomia consistente anche con temperature estremamente rigide”, ha spiegato Pablo Martinez Masip, Vice President Product & Marketing di Kia Europe.

“Essere il modello di accesso alla gamma elettrica Kia non implica compromessi: EV2 rende la mobilità elettrica accessibile, ma anche concreta e affidabile per i clienti europei”.

Ricarica: prestazioni convincenti anche con il gelo

Kia EV2 nasce sulla piattaforma E-GMP a 400 Volt e supporta ricarica AC da 11 e 22 kW, oltre alla ricarica rapida in corrente continua.

Durante il test, il prototipo ha impiegato 36 minuti per passare dal 10 all’80%, appena sei minuti in più rispetto ai valori dichiarati, nonostante il freddo intenso. Un dato che sottolinea come EV2 sia pensata per un utilizzo quotidiano reale, non solo sulla carta.

Kia EV2 in ricarica al El Prix Winter Test Drive

Test non ufficiale, ma condizioni identiche

Essendo ancora un prototipo, i risultati della EV2 non sono stati inclusi nel report finale della NAF. Il modello ha però affrontato il test in parallelo al programma ufficiale, percorrendo lo stesso itinerario e affrontando identiche condizioni climatiche rispetto ai veicoli elettrici di serie.

I dati WLTP definitivi, che vengono ottenuti con test a temperature molto più miti, nell'ordine di 23°C, saranno pubblicati nel terzo trimestre del 2026, al termine delle prove standardizzate condotte da un ente tecnico indipendente.

Sviluppata e prodotta in Europa

La Kia EV2 è il secondo modello elettrico realizzato nello stabilimento Kia AutoLand Slovakia di Žilina. La versione con batteria standard da 42,2 kWh è già in produzione, mentre la variante long-range da 61 kWh e l’allestimento GT-Line, più sportivo e caratterizzato, arriveranno dall’estate 2026.

Nello stesso impianto viene prodotta anche la Kia EV4, primo modello elettrico europeo del marchio. Proprio durante lo stesso Winter Test Drive, una EV4 con batteria da 81,4 kWh e cerchi da 19” ha percorso 390 km reali, a fronte di un’autonomia WLTP di 594 km, confermando la solidità delle elettriche Kia anche nelle condizioni più proibitive.

