Nuovo Kia EV2: debutta il city-SUV versatile, tecnologico e... sorprendente

Presentato al Salone dell'Auto di Bruxelles, è un modello dallo stile audace, pensato per sfidare il traffico di tutti i giorni e per chi vuole fare il suo esordio nel mondo BEV

Con il mercato dei SUV elettrici sempre più affollato, Kia (guarda la homepage di Kia Italia) risponde con una proposta mirata e concreta: Kia EV2.

Un nuovo tassello nella gamma elettrica Kia

Svelato al Salone dell’Auto di Bruxelles, questo urban SUV elettrico di segmento B nasce con un obiettivo chiaro: diventare la BEV ideale per chi entra per la prima volta nel mondo dell’elettrico, senza rinunciare a spazio, tecnologia e versatilità (leggi le ultime info su Kia EV2).

Il prezzo stimato, attorno ai 30.000 euro prima di incentivi o promozioni, la rende l’auto elettrica più accessibile del marchio coreano.

Kia EV2: pronto per il debutto il nuovo city SUV elettrico coreano

Design compatto ma deciso

Lunga circa 4,1 metri, la Kia EV2 è pensata per la città, ma non rinuncia a un look robusto e moderno. Riprende il linguaggio stilistico dei modelli EV3 (guarda la prova video di Kia EV3) ed EV5 (leggi tutto su Kia EV5), con un’impostazione verticale, luci anteriori e posteriori sviluppate in altezza e passaruota muscolosi.

Il risultato è un SUV compatto dall’aspetto atletico, quasi sportivo, disponibile con cerchi da 16 a 19 pollici e con allestimento GT Line per chi cerca un tocco ancora più dinamico.

Kia EV2: dettaglio del frontale con le luci a LED verticali e sdoppiate

Due batterie per esigenze diverse

Kia propone la EV2 con due configurazioni di batteria, entrambe con trazione anteriore:

42,2 kWh con motore da 145 CV, autonomia fino a 317 km, ideale per l’uso urbano

61,0 kWh, autonomia dichiarata di 448 km, pensata per chi affronta anche viaggi extraurbani

I tempi di ricarica rapida in corrente continua si attestano intorno ai 30 minuti, mentre la piattaforma a 400 volt significa rinuncia alla tecnologia a 800 volt dei modelli EV6 ed EV9, mantenendo però costi più contenuti.

Kia EV2: l'abitacolo hi-tech e versatile del piccolo SUV a batterie

Tecnologia da categoria superiore

Nonostante il posizionamento entry-level, la Kia EV2 sorprende per dotazione tecnologica. L’abitacolo adotta un sistema a triplo schermo con strumentazione digitale, display dedicato al clima e touchscreen centrale. Il software è una versione semplificata dell’infotainment Kia, ma include:

aggiornamenti OTA

chiave digitale

integrazione app

parcheggio remoto

telecamere a 360°

sistemi avanzati di assistenza alla guida

Sono inoltre presenti le funzioni V2L e V2G, che consentono di alimentare dispositivi esterni o restituire energia alla rete.

Kia EV2: il divanetto posteriore è comodo per due persone e può essere frazionato 60:40

Spazio e praticità sorprendenti

Con un passo di 2,57 metri, leggermente inferiore a quello della Renault 4 E-Tech, la EV2 promette comunque un’abitabilità convincente. È disponibile con quattro o cinque posti, sedili scorrevoli e reclinabili e un bagagliaio che arriva fino a 403 litri. Presente anche un pratico vano portacavi da 15 litri, assente sulla rivale francese.

Kia EV2: in poco più di 4 metri di lunghezza un design robusto, moderno e piacevole

Prodotta in Europa per l’Europa

La Kia EV2 sarà costruita in Slovacchia, rafforzando la strategia europea del marchio. Se il prezzo finale sarà competitivo, questo urban SUV elettrico potrebbe diventare uno dei modelli BEV più interessanti dei prossimi anni, grazie a dimensioni da citycar, contenuti concreti e un equilibrio raro nel segmento. Voi cosa ne pensate del city-SUV coreano? Diteci la vostra.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/01/2026