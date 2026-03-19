Kia EV2 al debutto in pubblico: allestimenti e prezzi del city-SUV elettrico

Scopriamo quanto costa e quali accessori monta di serie o in optional il nuovo modello della casa coreana, che sta arrivando dai concessionari in Italia

Il nuovo city-SUV elettrico è appena stato presentato alla stampa con un test drive in Portogallo, ma è già ora di debuttare negli autosaloni. La casa coreana punta forte su questo modello, che racchiude tutte le caratteristiche per avere un buon successo.

Ha tutto quello che serve

Parliamo di un design moderno e piacevole, misure compatte (4,07 metri di lunghezza), abitacolo hi-tech e confortevole, prestazioni e autonomia giuste per un veicolo del genere, che deve sbrigarsi agilmente nella routine quotidiana della città e come piccolo commuter extraurbano (scopri tutto su Kia EV2).

Kia EV2: debutta dai concessionari in quattro versioni con prezzi a partire da 26.600 euro

Kia EV2: le quattro versioni

Ma veniamo al dunque e studiamo versioni e prezzi del piccolo SUV a batterie direttamente dal listino ufficiale di Kia. Partiamo dagli allestimenti, che sono quattro: Light, Air, Earth e GT-Line. Il city-SUV è disponibile con due tagli di batterie, da 42,2 kWh per 308-317 km di autonomia e 61,0 kWh per 413-453 km di autonomia.

La capacità energetica più bassa è dedicata alle versioni Light, Air ed Earth. Ma quest’ultima può ospitare anche la versione maggiorata. La GT-Line è disponibile solo con la batteria più grande.

Kia EV2: l'abitacolo spazioso, ben rifinito e confortevole del city-SUV elettrico

Gli optional a disposizione

La lista degli optional è piuttosto sintetica e comprende: la pompa di calore per la Air (1.000 euro), la presa di ricarica 22 kW V2L e V2G per la Earth e la GT-Line (1.200 euro) e il tetto apribile per la GT-Line (750 euro). La gamma colori è composta da dieci sfumature. Il Vanilla Blossom è di serie. Quelle metallizzate costano 750 euro mentre il Deluxe White perlato costa 900 euro e l’Ivory Silver Matt opaco ha un listino di 1.600 euro.

Kia EV2: il frontale con luci full LED e family feeling con il resto della gamma BEV coreana

Gli equipaggiamenti principali della gamma

Adesso veniamo agli equipaggiamenti di serie. La Kia EV2 Light comprende tra gli altri:

Cerchi in acciaio da 16” e copricerchi integrati

fari anteriori full LED

sedili in tessuto Tex Essential

Quadro strumenti digitale Supervision Cluster da 12,3”

Smart key con pulsante di avviamento

Cruise control adattivo

Mantenitore della carreggiata.

La versione Air aggiunge:

cerchi in lega leggera da 16”

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

Climatizzatore automatico bi-zona

Navigatore satellitare con display da 12,3” Apple CarPlay/Android Auto

Sedili posteriori reclinabili 60:40

ADAS livello 2

Si passa alla Kia EV2 Earth, che aggiunge alla Air:

Cerchi in lega leggera da 18”

Sedili in prima fila riscaldabili

Sistema audio premium Harman Kardon

Piastra di ricarica wireless per smartphone

Presa V2L in abitacolo

Pompa di calore

La versione top di gamma GT-Line aggiunge alla Earth:

Cerchi in lega leggera da 19”

Sedili rivestiti in materiale pregiato Tex Signature

Sedili prima fila ventilati

Telecamere a 360° Surround View Monitor

Luci di cortesia esterne

Connettore V2L esterno

Kia EV2: garanzia fino a 7 anni/chilometraggio illimitato per il nuovo modello asiatico

I prezzi di listino escluse promozioni

Adesso entriamo nel dettaglio del listino di Kia EV2, che è molto snello e lineare come di consueto per la casa coreana.

Kia EV2 Light 26.600 euro

Kia EV2 Air 29.850 euro

Kia EV2 Earth 34.350 euro (batteria 42,2 kWh)

Kia EV2 Earth 38.350 euro (batteria 61,0 kWh)

Kia EV2 GT-Line 40.850 euro

Naturalmente, non manca la garanzia di 7 anni/chilometraggio illimitato. Ma per ulteriori approfondimenti il consiglio è di andare sul sito web di Kia dove viene presentato questo nuovo modello (guarda la homepage di Kia Italia).

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/03/2026