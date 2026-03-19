Kia EV2 al debutto in pubblico: allestimenti e prezzi del city-SUV elettrico

Il nuovo city-SUV elettrico è appena stato presentato alla stampa con un test drive in Portogallo, ma è già ora di debuttare negli autosaloni. La casa coreana punta forte su questo modello, che racchiude tutte le caratteristiche per avere un buon successo.
Ha tutto quello che serve
Parliamo di un design moderno e piacevole, misure compatte (4,07 metri di lunghezza), abitacolo hi-tech e confortevole, prestazioni e autonomia giuste per un veicolo del genere, che deve sbrigarsi agilmente nella routine quotidiana della città e come piccolo commuter extraurbano (scopri tutto su Kia EV2).
Kia EV2: debutta dai concessionari in quattro versioni con prezzi a partire da 26.600 euro
Kia EV2: le quattro versioni
Ma veniamo al dunque e studiamo versioni e prezzi del piccolo SUV a batterie direttamente dal listino ufficiale di Kia. Partiamo dagli allestimenti, che sono quattro: Light, Air, Earth e GT-Line. Il city-SUV è disponibile con due tagli di batterie, da 42,2 kWh per 308-317 km di autonomia e 61,0 kWh per 413-453 km di autonomia.
La capacità energetica più bassa è dedicata alle versioni Light, Air ed Earth. Ma quest’ultima può ospitare anche la versione maggiorata. La GT-Line è disponibile solo con la batteria più grande.
Kia EV2: l'abitacolo spazioso, ben rifinito e confortevole del city-SUV elettrico
Gli optional a disposizione
La lista degli optional è piuttosto sintetica e comprende: la pompa di calore per la Air (1.000 euro), la presa di ricarica 22 kW V2L e V2G per la Earth e la GT-Line (1.200 euro) e il tetto apribile per la GT-Line (750 euro). La gamma colori è composta da dieci sfumature. Il Vanilla Blossom è di serie. Quelle metallizzate costano 750 euro mentre il Deluxe White perlato costa 900 euro e l’Ivory Silver Matt opaco ha un listino di 1.600 euro.
Kia EV2: il frontale con luci full LED e family feeling con il resto della gamma BEV coreana
Gli equipaggiamenti principali della gamma
Adesso veniamo agli equipaggiamenti di serie. La Kia EV2 Light comprende tra gli altri:
- Cerchi in acciaio da 16” e copricerchi integrati
- fari anteriori full LED
- sedili in tessuto Tex Essential
- Quadro strumenti digitale Supervision Cluster da 12,3”
- Smart key con pulsante di avviamento
- Cruise control adattivo
- Mantenitore della carreggiata.
La versione Air aggiunge:
- cerchi in lega leggera da 16”
- Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
- Climatizzatore automatico bi-zona
- Navigatore satellitare con display da 12,3” Apple CarPlay/Android Auto
- Sedili posteriori reclinabili 60:40
- ADAS livello 2
Si passa alla Kia EV2 Earth, che aggiunge alla Air:
- Cerchi in lega leggera da 18”
- Sedili in prima fila riscaldabili
- Sistema audio premium Harman Kardon
- Piastra di ricarica wireless per smartphone
- Presa V2L in abitacolo
- Pompa di calore
La versione top di gamma GT-Line aggiunge alla Earth:
- Cerchi in lega leggera da 19”
- Sedili rivestiti in materiale pregiato Tex Signature
- Sedili prima fila ventilati
- Telecamere a 360° Surround View Monitor
- Luci di cortesia esterne
- Connettore V2L esterno
Kia EV2: garanzia fino a 7 anni/chilometraggio illimitato per il nuovo modello asiatico
I prezzi di listino escluse promozioni
Adesso entriamo nel dettaglio del listino di Kia EV2, che è molto snello e lineare come di consueto per la casa coreana.
- Kia EV2 Light 26.600 euro
- Kia EV2 Air 29.850 euro
- Kia EV2 Earth 34.350 euro (batteria 42,2 kWh)
- Kia EV2 Earth 38.350 euro (batteria 61,0 kWh)
- Kia EV2 GT-Line 40.850 euro
Naturalmente, non manca la garanzia di 7 anni/chilometraggio illimitato. Ma per ulteriori approfondimenti il consiglio è di andare sul sito web di Kia dove viene presentato questo nuovo modello (guarda la homepage di Kia Italia).