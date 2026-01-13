Abbasso i SUV! Ecco nuova Kia K4 Sportswagon che punta su stile e razionalità

Da Seul arriva la conferma sull’arrivo in Europa della nuova wagon: design audace, interni versatili, bagagliaio da 604 litri e motori benzina e ibridi. Per i prezzi dovete aspettare ancora

Dopo la presentazione del piccolo SUV elettrico K2, (scopri il city-SUV Kia K2), Kia amplia ulteriormente la propria offerta mostrando l’inedita K4 Sportswagon, versione “famigliare” che si affianca alla K4 hatchback e alla berlina (leggi tutto su Kia K4).

Kia K4 Sportswagon la nuova station per l’Europa

La casa coreana ha ora confermato ufficialmente la commercializzazione in Europa entro la fine dell’anno, arricchendo un listino sempre più articolato. Quindi, scopriamola insieme.

Kia K4 Sportswagon: la nuova famigliare coreana debutta in Europa entro fine 2026

Dimensioni e proporzioni

Dal punto di vista delle misure, la K4 Sportswagon è lunga 4,71 metri, 15 mm in meno rispetto alla berlina, ma ben 265 mm in più rispetto alla K4 hatchback. Tutte le varianti condividono lo stesso passo di 2,72 metri, una scelta che garantisce ampio spazio per le gambe dei passeggeri posteriori e un buon comfort nei lunghi viaggi.

Design Opposites United

La nuova station wagon adotta il linguaggio stilistico Opposites United, ormai cifra distintiva di Kia. Rispetto alla berlina, dal look più discusso, la Sportswagon appare più equilibrata e gradevole, pur senza raggiungere la compattezza visiva della due volumi.

Spiccano l’illuminazione a LED, il montante posteriore scolpito e le maniglie posteriori a scomparsa. La versione GT-Line aggiunge dettagli sportivi, finiture nere e paraurti dal disegno più aggressivo.

Bagagliaio e praticità

Kia dichiara una capacità di carico pari a 604 litri: un valore competitivo, anche se non ai vertici del segmento.

Certo, sono 166 litri in più rispetto alla versione a due volumi, ma una VW Golf SW offre 611 litri e una Skoda Octavia Wagon 640 litri (leggi la prova di Skoda Octavia Wagon). E se vogliamo cercare il pelo nell’uovo, anche la vecchia Kia Ceed Sportswagon, che questo modello sostituirà in Europa, aveva un volume di 625 litri.

Kia K4 Sportswagon: abitacolo spazio, versatile e con finiture di ottimo livello per il segmento

Interni e tecnologia

All’interno, la Kia K4 Sportswagon ripropone l’impostazione già vista sulle altre versioni, con display panoramico, sistema d’infotainment con integrazione smartphone, chiave digitale e servizi di streaming.

L’abitacolo punta più sul comfort e sulla tecnologia che sulla pura vocazione da macchina da lavoro e con elementi che guardano, perché no, anche a una piacevole percezione “premium”.

Kia K4 Sportswagon: motori benzina e MHEV, ma per adesso niente prezzi di listino

Motori e mercato

La gamma motori comprende unità solo a benzina oppure mild hybrid: si parte dal 1.0 T-GDI da 115 CV, fino al 1.6 T-GDI da 150 o 180 CV con cambio DCT. Un full hybrid è atteso in un secondo momento (guarda homepage e configuratore Kia Italia). Ora che la K4 Sportswagon è confermata per il mercato europeo, pensate che potrà essere una valida alternativa ai tanto amati SUV? Diteci la vostra.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/01/2026