Kia Niro al giro di boa, ecco il nuovo look del crossover coreano. Ma c'è di più...

Il restyling di metà carriera avvicina il nuovo modello allo stile delle BEV più recenti a cui si aggiungono interni aggiornati e tecnologia di ultima generazione

La nuova Kia Niro (leggi la prova di Kia Niro tri-fuel) si prepara ad affrontare la seconda parte del 2026 con un aggiornamento di metà ciclo che interessa soprattutto design ed elementi tecnologici.

Nuova Kia Niro, il restyling di metà carriera

Dopo una fase iniziale dell’anno dedicata alle novità elettriche, dove la casa coreana ci ha mostrato diversi modelli come il city-SUV EV2 (guarda la Kia EV2) e la sportiva EV4 GT (qui Kia EV4 GT), Kia torna a concentrarsi anche su auto con motore a combustione e ibridi, rinnovando uno dei suoi crossover.

Nuova Kia Niro: in arrivo il restyling ispirato ad alcuni modelli elettrici della casa coreana

Un design ispirato alla gamma elettrica

Il cambiamento più evidente riguarda il frontale, ora più verticale e squadrato. La Niro che debutterà nei prossimi mes come m.y. 2027 adotta una firma luminosa ispirata ai modelli elettrici del marchio, come EV2, EV3, EV5 ed EV9, con sottili luci diurne a sviluppo verticale e orizzontale.

La fascia in tinta carrozzeria tra i fari contribuisce a ridurre l’impatto visivo delle prese d’aria, avvicinando l’estetica del crossover a quella dei veicoli full electric Kia (guarda la homepage di Kia Italia).

Nuova Kia Niro: inediti cerchi in lega leggera fino a18 pollici di diametro

Posteriore ridisegnato e nuovi cerchi

Il profilo resta sostanzialmente invariato, mentre il posteriore è stato oggetto di un intervento più marcato. Il portellone è completamente nuovo e presenta linee più pulite, con la targa spostata sul paraurti, soluzione già vista su altri modelli Kia come Sportage (guarda la nuova Kia Sportage). Completano l’insieme un pannello nero decorativo e nuovi cerchi in lega da 18 pollici.

Nuova Kia Niro: abitacolo aggiornato con novità negli arredamenti e infotainment più fruibile

Interni aggiornati e tecnologia condivisa

All’interno, la nuova Kia Niro è equipaggiata una plancia ridisegnata nella parte superiore. Spiccano i due display digitali da 12,3 pollici affiancati, già noti sulla gamma elettrica e sull’ultima Sportage, insieme a un volante a due razze dal disegno leggermente diverso da oggi.

Secondo il costruttore asiatico, questa scelta rafforza l’atmosfera hi-tech dell’abitacolo e migliora la fruibilità delle informazioni di bordo.

Nuova Kia Niro: le motorizzazioni dovrebbero essere le stesse della gamma attuale (nella foto)

Attesa per i dati tecnici

Il debutto del nuovo look è avvenuto in Corea del Sud. Kia ha annunciato che ulteriori informazioni sul crossover arriveranno a marzo, momento in cui si chiarirà se la gamma motori della Niro subirà modifiche, ma non sono attese particolari evoluzioni.

Quindi, al momento ci aspettiamo una famiglia composta da varianti full-hybrid e plug-in hybrid da 129 e 171 CV fino all’elettrica pura da 204 CV. La versione ibrida autoricaricabile è disponibile in Italia anche con la doppia alimentazione benzina/GPL con 126 CV. Cosa ne dite della nuova Kia Niro? Vi piace questo cambio di look? Fatecelo sapere.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/01/2026