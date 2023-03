Kia Soul come Top Gun. Una gomma di troppo e il SUV prende il volo!

L’auto volante non è ancora realtà, ma quanto successo lungo la State Route 118 vicino Los Angeles a una Kia Soul (qui l'appofondimento sul restyling) ci si avvicina parecchio! Nel video registrato dalla dashcam di una Tesla, si vede chiaramente la gomma di una Chevrolet Silverado (modificata) staccarsi e rotolare rovinosamente verso la Kia, la quale - procedendo sulla corsia parallela al maxi pick-up - la colpisce prendendo letteralmente il volo. Un salto pauroso e impressionante, con l’auto che si stacca di diversi metri dal suolo volteggiando su sé stessa prima di atterrare rovinosamente in mezzo alla highway.

Witnessed and recorded the most INSANE car crash yesterday, you can see Autopilot also swerve and avoid the rouge tire for me $TSLA pic.twitter.com/csMh2nbRNX