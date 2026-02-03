Kia EV1: la piccola elettrica è in arrivo e lancia la sfida nel segmento delle citycar

Il costruttore coreano è al lavoro sull'utilitaria a batterie che unisce design, costi contenuti e strategia globale con focus sul mercato europeo

Lo sviluppo della Kia EV1 è ufficialmente in corso e rappresenta la risposta della casa coreana a modelli che hanno suscitato notevole interesse come la Renault Twingo elettrica (guarda Renault Twingo BEV) e la futura Volkswagen ID. Lupo.

Kia EV1: la conferma che il progetto è partito

Lo abbiamo appreso dalle parole di Jochen Paesen, nuovo responsabile del design avanzato di Kia, che ha rilasciato un’intervista al sito web britannico Auto Express (leggi l’articolo e guarda le immagini di Kia EV1).

Kia EV1: dettaglio sulla coda della citycar elettrica dalle linee geometriche e moderne

Un modello BEV strategico per la gamma Kia

Il progetto consentirà ai coreani di ampliare la propria gamma affiancando alla Picanto termica una vera citycar elettrica, più accessibile rispetto alla EV2 e pensata per il segmento A. Con la EV1, Kia (guarda la homepage di Kia Italia) intende offrire un’auto BEV compatta, destinata a un pubblico urbano e attento ai costi.

Le elettriche di grandi dimensioni sono più semplici da rendere profittevoli, mentre progettare un modello che dovrà popolare che dovrà realizzare grandi numeri di vendita comporta vincoli complessi di packaging e prezzo.

Proprio per questo il progetto EV1 riveste un’importanza strategica, soprattutto in Europa, dove la concorrenza è particolarmente agguerrita.

Kia EV1: Jochen Paesen, nuovo responsabile del design avanzato della casa coreana

Il manager e il valore delle citycar

Jochen Paesen ha confermato il ruolo centrale delle auto di piccole dimensioni nella strategia aziendale. Parlando con Auto Express, ha dichiarato:

''Siamo consapevoli dell'importanza del mercato delle auto di piccole dimensioni, quindi credo che dovremo continuare a lavorarci. Lo faremo alla maniera di Kia... Vogliamo assicurarci di essere notati. C'è molto movimento in quel settore''.

Produzione e sinergie industriali

Per competere con i principali rivali, Kia dovrà collaborare strettamente con Hyundai. Il marchio gemello sta già preparando gli stabilimenti europei per un nuovo modello elettrico dopo aver detto addio alla piccola i10 (leggi la notizia dell’addio a Hyundai i10) e la EV1 potrebbe rientrare in questa strategia produttiva condivisa, ottimizzando costi e volumi.

Kia EV1: dalle immagini di Auto Express un dettaglio sui cerchi in lega leggera aerodinamici

Un nuovo linguaggio di design

Secondo Paesen, la Kia EV1 sarà uno dei modelli chiave nel traghettare il brand verso una nuova fase stilistica.

''Abbiamo costruito solide basi, credo che ora abbiamo una buona presenza, ma come possiamo diventare più ambiziosi e come possiamo far sì che le persone entrino nello showroom e dicano: 'Voglio quella Kia'? Questo fa parte del nostro pensiero strategico'', ha affermato.

''E lo stiamo facendo dal punto di vista del design, in modo da avere una leva più forte per mantenere questo slancio. I veicoli elettrici ovviamente sono quelli che guidano maggiormente i nostri valori Kia''.

Stile urbano e niente richiami SUV

A differenza della EV2, che mostra influenze crossover (guarda Kia EV2), la EV1 sarà più orientata alla città. Le immagini esclusive pubblicate da AutoExpress suggeriscono una silhouette compatta, simile a quella della EV4 dal muso corto.

La plastica grezza su paraurti e sottoporta servirà a trasmettere robustezza in perfetto stile urbano, senza riferimenti all’off-road, semmai per proteggere la carrozzeria dai piccoli urti di parcheggio o nelle manovre strette.

Kia EV1: dalle immagini di Auto Express la presa di ricarica e le maniglie a filo carrozzeria

Interni e futuro digitale

Paesen ha anticipato anche l’evoluzione degli interni Kia:

''Stiamo valutando cosa funziona bene, cosa sta riscuotendo un buon riscontro e cosa sta riscuotendo un cattivo riscontro. Dove possiamo migliorare, quali sono gli aspetti su cui possiamo intervenire?''

E ha aggiunto: ''Man mano che il nostro sistema digitale diventa più forte e migliore, c'è ancora molto lavoro da fare''.

Il layout a triplo schermo, oggi comune a tutti i modelli elettrici del marchio asiatico, potrebbe quindi evolversi con la EV1, segnando un ulteriore passo avanti nell’interior design delle future BEV di Kia.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/02/2026