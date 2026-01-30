Pneumatici più silenziosi: le tecnologie Continental che riducono il rumore di rotolamento

Oggi il silenzio è diventato una nuova frontiera dell’automobile. Con motori sempre più efficienti – e soprattutto sempre più elettrici – il rumore che un tempo dominava l’abitacolo ha cambiato volto.

A velocità medie e sostenute, non è più il propulsore a farsi sentire, ma il rotolamento degli pneumatici e i fruscii aerodinamici. È qui che si gioca una partita decisiva per il comfort di guida. Ed è qui che Continental ha deciso di intervenire.

Quando il rumore viene dalle gomme (e non dal motore)

In città come in autostrada, il rumore del traffico rappresenta una delle principali fonti di stress ambientale. Non a caso, l’Organizzazione Mondiale della Sanità lo colloca tra i rischi ambientali più rilevanti per la salute, subito dopo l’inquinamento dell’aria.

Con la diffusione della mobilità elettrica, il problema si fa ancora più evidente: meno rumore meccanico significa maggiore percezione dei suoni generati dalle gomme. Il risultato? Pneumatici sempre più silenziosi diventano una necessità, non un optional.

I vantaggi delle tecnologie Continental

Il battistrada che “rompe il ritmo” del rumore

Per ridurre la rumorosità percepita, Continental ha lavorato sulla struttura stessa del battistrada, sviluppando il design Silent Pattern, già adottato su modelli come EcoContact 7 ed EcoContact 7 S.

Il principio è semplice quanto efficace: in molti pneumatici tradizionali, i blocchi del battistrada sono disposti in modo regolare e producono un rumore costante, una sorta di ronzio continuo.

Nel caso del Silent Pattern, invece, spaziature e angoli dei blocchi sono volutamente irregolari. Così la cadenza del suono viene ''spezzata'', e resa meno percepibile.

L’effetto è particolarmente evidente intorno ai 50 km/h, la velocità alla quale il rumore di rotolamento è più avvertibile dall’orecchio umano. Il risultato è un ambiente acustico più equilibrato, soprattutto nelle aree urbane.

ContiSilent: la schiuma che assorbe il rumore

Ma Continental non si è fermata al battistrada. Con la tecnologia ContiSilent, il lavoro si sposta all’interno dello pneumatico. Qui entra in gioco uno speciale strato di schiuma in poliuretano ultraleggero, applicato durante la produzione.

Questa schiuma assorbe le vibrazioni dell’aria all’interno della gomma, riducendo fino a 9 dB il rumore percepito nell’abitacolo. Considerando che una diminuzione di 10 dB viene percepita come un dimezzamento del volume, l’impatto sul comfort è tutt’altro che marginale.

Il tutto senza compromessi su prestazioni, efficienza, capacità di carico o velocità massima. Una soluzione già disponibile su diversi pneumatici della gamma, compresi modelli ad alte prestazioni come SportContact 7.

L'etichetta europea con le caratteristiche dello pneumatico

Silenzio sì, ma senza rinunciare a sicurezza e performance

L’obiettivo è chiaro: rendere la mobilità più silenziosa senza sacrificare sicurezza e dinamica di guida. Per questo Continental propone un’intera famiglia di pneumatici progettati per ridurre il rumore di rotolamento, dagli EcoContact per le auto alle soluzioni dedicate a bus e veicoli commerciali.

E per orientarsi nella scelta, basta guardare l’etichetta europea degli pneumatici: oltre a resistenza al rotolamento e frenata sul bagnato, indica anche il livello di rumorosità esterna, espresso in decibel. Perché oggi, nell’era dell’elettrico e delle città sempre più congestionate, il vero lusso non è solo andare forte. È farlo in silenzio.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/01/2026