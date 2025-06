Michelin CrossClimate 3 Sport: high performance, non stop. Il test

C'è il classico pneumatico ''quattro stagioni'' e c'è il pneumatico Michelin ''quattro stagioni e quattro salti in pista''. O anche su strada: l'importante, è che l'auto sia una sportiva.

Non è forse un caso, che la data di debutto sia il mese di luglio. Nuovi Michelin CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport funzionano bene in inverno, primavera, estate, autunno, insomma addio al concetto di pneumatico a misura di stagione.

Michelin CrossClimate 3 Sport: a prova di sportiva

L'uno, CrossClimate 3 Sport, come suggerisce il nome è fatto apposta per veicoli high performance.

L'altro, CrossClimate 3, nasce per una vasta gamma di vetture, SUV inclusi, con un occhio di riguardo per le full electric (che con i pneumatici hanno un rapporto particolare).

Michelin CrossClimate 3: migliori performance, anche su EV

Due nuove gamme, un solo scopo, lo stesso di sempre: alzare ulteriormente l’asticella delle prestazioni, della sicurezza e della durata chilometrica, adattandosi ai recenti cambiamenti nel mercato (leggasi, appunto, elettrificazione).

Di ognuno dei due, una descrizione rapida e qualche impressione dopo la prova su strada (che è la cosa più importante).

E prima ancora, un breve video omaggio di CrossClimate 3 Sport, la punta di diamante.





Correva l'anno 2015 quando, col lancio di Michelin CrossClimate, il Costruttore di Clermont Ferrand infrangeva le convenzioni tecniche.

Eh già, perché Michelin CrossClimate combinava, per la prima volta, le migliori prestazioni di uno pneumatico estivo con un'eccellente mobilità invernale.

Michelin CrossClimate (2015)

Inizialmente considerata un'impresa rischiosa, la svolta si rivelò rapidamente una risposta concreta alle aspettative degli utenti: maggiore semplicità, maggiore sicurezza e mobilità garantita tutto l'anno, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

Da allora, la categoria degli pneumatici per tutte le stagioni ha ricevuto l'accelerazione decisiva.

Nel 2021, il successivo Michelin CrossClimate 2 spingeva ulteriormente i limiti di questa tecnologia ibrida, adattandosi a un'ampia gamma di veicoli passeggeri, pur mantenendo un livello di prestazioni molto elevato. Sia in estate, sia in inverno.

E arriviamo così al 2025 e a CrossClimate di terza generazione. Le premesse sono buone, voi che ne pensate?

Successore diretto di Michelin CrossClimate 2, nuovo Michelin CrossClimate 3 mira molto semplicemente a consolidare la leadership del Costruttore francese nel mercato dei pneumatici ''all season''.

Sostiene Michelin che il prodotto è sviluppato ''per offrire un equilibrio ottimale tra sicurezza, efficienza dei costi, versatilità climatica''.

Michelin CrossClimate 3 è l'evoluzione di CrossClimate 2

La sezione del battistrada è progettata per aumentare il drenaggio dell'acqua e massimizzare il contatto con la strada.

E in che misura, il CrossClimate 3, sarebbe migliore di CrossClimate 2? Perché lo è un po' dappertutto.

Su asfalto bagnato , le prestazioni aumentano del +4% , consentendo al pneumatico di ottenere la classe B sul bagnato nell'etichettatura europea.



, le prestazioni aumentano del , consentendo al pneumatico di ottenere la classe B sul bagnato nell'etichettatura europea. La durata chilometrica migliora del +15% rispetto al prodotto precedente.



Michelin CrossClimate 3: migliori performance, a tutto campo

Electric friendly

CrossClimate 3 è pensato per una gamma di vetture particolarmente ampia, dalle berline ai SUV, dalle auto con motore termico alle full electric, passando per le ibride.

Michelin insiste proprio sulla piena aderenza di CrossClimate 3 alle esigenze dei veicoli elettrici, il cui peso e la coppia istantanea presentano ulteriori sfide.

Una all season, infine, senza compromessi: la marcatura 3PMSF ne certifica l’omologazione per l’utilizzo anche in condizioni invernali severe.

Michelin CrossClimate 3: adatto anche all'inverno ''duro''

La prova su strada

Per mettere alla prova la terza generazione dei Michelin CrossClimate mi metto al volante di una BMW X1 xDrive25e, SUV ormai diventato di media stazza con l'ultima generazione (pesa 1.855 kg) e con le solite ottime qualità dinamiche da BMW.

Michelin CrossClimate 3 alla prova su BMW X1 xDrive25e

Conosco bene i CrossClimate 2, li ho montati sulla mia Porsche Cayenne Turbo S del 2006, una prova estrema per una gomma all season, stante il peso (2.355 kg a vuoto), la potenza (521 CV) e la coppia massima (720 Nm a 2.750 giri) del mio SUV bombardone, SUV di serie più potente e veloce al momento del lancio. Una scelta estrema, ma non azzardata.

Ho sostituito con i CrossClimate 2 gomme nuove e sportive Hankook Ventus S1 Evo Z, ottime gomme estive che si fregiano anche della approvazione Porsche.

La differenza più evidente rispetto alle gomme coreane è stata la guida sul bagnato: la sensazione di avere le gomme ben piantate a terra è stata subito evidente. Dove prima, anche sull'insidioso pavè milanese, un po' sconnesso e bagnato, ero prudente con il gas, con le all season Michelin mi sento tranquillo ad affondare sull'acceleratore.

Forse sono un poco più rumorose delle Hankook, ma lievemente e giusto se tendo l'orecchio. Nella guida normale su asciutto anche nella stagione calda non ho mai rimpianto la mia scelta, la guida è sempre precisa e non mi è mai capitato di sentire le gomme in difficoltà a contenere il peso della Cayenne, anche con l'asfalto rovente.

Sulla BMW X1 le CrossClimate 3 mi sono sembrate più silenziose in autostrada con asfalto asciutto, ma credo sia merito di X1, un'auto davvero ben insonorizzata: i tecnici Michelin sostengono, honestly speaking, che la terza generazione non ha portato benefici davvero apprezzabili in questa direzione.

Michelin CrossClimate 3 piuttosto silenziose

Continuo il mio test della terza generazione delle all season Michelin su una strada che attraversa un bosco, piena di curve e controcurve dove, fortuna vuole in questo caso, si è accanita una pioggia battente che, oltre a bagnare l'asfalto, lo ha sporcato di detriti come rametti, sassi e fango.

E' un habitat in cui CrossClimate 3 si trova a proprio agio e ritrovo quella sicurezza e onestà di comportamento che riscontro sulla mia Cayenne. E posso apprezzare il piacere e la precisione di guida BMW della X1, senza filtri.

Non è possibile, se non centimetro alla mano, rendersi conto del 4% di miglioramento della frenata su asfalto bagnato ma, fidandosi di quanto dichiara Michelin, il 15% di durata chilometrica in più è un risultato eccellente migliorando anche le prestazioni.

Michelin CrossClimate 3: onesto e sicuro, su asciutto e su bagnato

Disponibile a partire da?

Michelin CrossClimate 3 in vendita da luglio 2025 in 63 misure che spazionao da 16 a 22 pollici.

Per un rapido confronto, questo è il nostro test 2024 di Michelin CrossClimate 2. Ecco com'era andata.



Progettato per i veicoli ad alte prestazioni (auto elettriche comprese), nuovo Michelin CrossClimate 3 Sport inaugura dunque una nuova categoria: quella dei pneumatici sportivi all season.

Michelin CrossClimate 3 Sport

Il profilo cliente è presto indiviuduato: colui che guida auto sportive e potenti, e soprattutto ricerca un ottimo comportamento in tutte le condizioni e in tutte le stagioni dell'anno.

Il valore aggiunto è soprattutto una mescola di nuova generazione che si adatta alle mutevoli condizioni stradali, sia sull'asciutto che in condizioni meteorologiche avverse.

Le eccellenti prestazioni sul bagnato sono ben espresse dalla certificazione in classe A secondo l'etichettatura europea, mentre la marcatura 3PMSF (simbolo alpino) ne attesta il superamento di un test regolamentare di aderenza su neve.

Michelin CrossClimate 3 Sport: gomma sportiva estate-inverno

Alla guida

Anche per la prova su strada dei CrossClimate 3 Sport mi metto al volante di una BMW, in questo caso una più sportiva M235 xDrive.

Se uno degli obiettivi della versione sportiva dei CrossClimate 3 sono il piacere di guida e il divertimento al volante, l'obiettivo è stato centrato e posso sfruttare la guida diretta e precisa della M235, la sua prontezza di sterzo in ogni situazione.

Michelin CrossClimate 3 Sport calzati da BMW M235 xDrive

Non che anche la versione normale, come ho detto, mi abbia fatto perdere sensibilità di guida e il piacere di guida tipico delle BMW.

In autostrada con asfalto asciutto, la versione sportiva mi è sembrata un poco più rumorosa ma, anche in questo caso, credo sia l'auto a fare la differenza, con la M235 meno capace di filtrare la rumorosità di rotolamento rispetto alla X1. I tecnici Michelin confermato che tutti i CrossClimate, 2, 3 e 3 Sport, rilevano nei test il medesimo livello di rumorosità.

Ciò che mi ha davvero impressionato di CrossClimate 3 Sport è il grip su asfalto bagnato, il medesimo asfalto bagnato e sporcato dai classici detriti che si depositano su una strada in mezzo a un bosco dopo un acquazzone che ho incontrato con la X1.

Anche affrontando le curve come in una prova speciale e pur con l'asfalto sporco oltre che bagnato, i CrossClimate 3 Sport non mollano mai, sono davvero appiccicati al terreno. Mi sono sempre sentito sicuro, con tanto margine per affrontare anche una manovra di emergenza. La classificazione A è sicuramente meritata.

Michelin CrossClimate 3 Sport: incollati al terreno

Quando esce e in che misure

Michelin CrossClimate 3 Sport è, per ora, pensato più per berline e wagon ad elevate prestazioni o hatchback sportive come la Golf GTI e sarà disponibile dal 1° luglio 2025 in 29 misure, che vanno da 205/40R18 a 315/35R20.

Non è pensato, per esempio, per sportive come la Porsche 911 che, da sempre sportiva utilizzata tutti i giorni, potrebbe apprezzare le doti dinamiche di un all season sportivo e i vantaggi di un ottimo treno di gomme quattro stagioni.

Ma... mai dire mai: nel 2026 verranno lanciate una trentina di altre dimensioni.