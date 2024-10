Tutto sulle nuove gomme da neve Michelin Alpin 7

Anche se si occupano i posti migliori in classifica, si può sempre migliorare. Come i nuovi pneumatici invernali Michelin Alpin 7 che riescono a far meglio del premiato predecessore. La tecnologia si evolve e le normative di omologazione diventano più stringenti, così aumentano anche le performance. Michelin Alpin 7 è un invernale generalista, disponibile per calzare cerchi da 15 a 18 pollici e coprire il 94% del mercato, adatto ad auto piccole e medie, SUV e crossover, termiche ed elettriche. Si affianca al più sportivo Pilot Alpine 5 e all’all season Crossclimate 2, entrambi disponibili anche in versione SUV.

QUALE SCEGLIERE Invernale o all season? Ne abbiamo già parlato più volte, ma vale la pena tornare sull’argomento. Se vi trovate spesso in condizioni invernali severe con frequenti nevicate e clima molto rigido, meglio l’invernale, se la nevicata capita raramente potete pensare a più pratici all season. Generalizzando, entrambi migliorano la guida anche su strade bagnate e fredde, anche le all season Crossclimate 2 consentono ottimi risultati in trazione e frenata su neve, la vera differenza sta nell’handling, migliore per le invernali. Se guardiamo al mercato, aumentano le richieste di all season, ma il numero di fan dell’invernale rimane stabile.

GUIDI MEGLIO, CONSUMI MENO Quindi se appartenete alla prima categoria, tutti i fine settimana non mancate di mettere gli sci ai piedi oppure vivete in località dove il nevone Felliniano è frequente, montare nel periodo invernale i Michelin Alpin 7 vi assicura, oltre la sicurezza, anche un più intenso piacere di guida. E dove la settima generazione fa il vero salto in avanti è nella prova di frenata su strade bagnate e innevate, migliorata del 6% grazie a una elevata lamellizzazione del battistrada: tutti i tasselli sono formati da tante lamelle che aprendosi si aggrappano al fondo stradale. Migliora di un paio di punti percentuali anche la trazione così come la resistenza al rotolamento con una riduzione di consumo dell’energia del 9% per la gioia di chi risparmia sul pieno di carburante e di chi deve fare i conti con l’autonomia di una elettrica.

IN ANTICIPO SULLE NORMATIVE La nuova regolamentazione europea R117-04 introduce il test di aderenza sul bagnato anche con pneumatico usurato, rilevata a circa 2 mm, vicino alla minima soglia legale di 1,6 mm di battistrada, superata con margine dal Michelin Alpin 7. Per capire se una gomma passa il test, guardate il codice di omologazione sul fianco: se, oltre alla marchiatura 3PMSF che garantisce le performance sulla neve, compare una B, che sta per Buffed, siete in una Botte di ferro. Sul mantenimento delle performance anche con pneumatico usurato Michelin insiste da anni. Nel caso dell’Alpin 7 Michelin introduce una nuova mescola multistrato e un battistrada evolutivo.

COME CI RIESCE La mescola del Michelin Alpin 7 è composta da due strati: quello più superficiale è composto da una mescola morbida per ottime performance anche ben sotto la fatidica soglia dei 7 gradi che, al suo consumarsi, lascia il posto a una mescola più morbida che compensa il progressivo irrigidimento dello pneumatico. Al consumarsi del battistrada si evolve anche la forma dei suoi intagli che, grazia alla forma a goccia di alcuni di essi, ripristina il rapporto tra vuoti e pieni iniziale. Così l’Alpin 7 mantiene le sue performance anche quando è vicino al limite per la sua sostituzione. Prodotto negli stabilimenti europei di Michelin tra cui quello italiano di Cuneo, Michelin Alpin 7 è disponibile da subito in 62 dimensioni.

Pubblicato da M.A. Corniche, 23/10/2024