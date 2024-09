Guida Michelin, quando una Stella ti cambia la vita. Ecco di quanto

Settant'anni e non sentirli, settant'anni portati alla grande, nonostante da mattino a sera con lei non si parli d'altro che di cibo. Se a grandi quantità di cibo associ anche la qualità, evidentemente, il fisico e lo spirito non ne risentono. La Guida Michelin Italia compie 70 anni e per la ricorrenza sceglie la Food Valley: la cerimonia di presentazione dell'edizione 2025 si svolgerà a Modena il 5 novembre. Nel frattempo, la campagna di avvicinamento alla festa di compleanno entra nel vivo. Ora è la volta di uno studio che fornisce una marea di dati da acquolina in bocca. Almeno, per tutti quei ristoranti che aspirano alla magica Stella.

La prima edizione della Guida Michelin Italia risale al...

ASSAGGI Si chiama ''Taste Tourism'', descrive in maniera esemplare la complementarietà di turismo ed enograstronomia alla base del significato stesso della Stella Michelin, e contiene il rapporto sui flussi turistici generati dai ristoranti stellati italiani. L'indagine è stata condotta dalla società di consulenza turistica JFC e registra innanzitutto un importante incremento dell'indotto, che passa da 280 milioni di euro a 438 milioni di euro. Nota bene: la cifra non include la spesa sostenuta nel ristorante stesso, bensì calcola il fatturato indiretto generato da hotellerie, commercio e servizi. A proposito di indotto: da non dimenticare che Michelin, intesa come Costruttore di pneumatici, in Italia è a sua volta il punto di riferimento del settore: primo datore di lavoro con 3.800 dipendenti, 14 milioni di pneumatici prodotti all'anno e una filiera di oltre 3.000 fornitori, per un giro d'affari di 343 milioni di euro. Torniamo a sederci a tavola.

VEDI ANCHE

Cena ''stellata'', quali altre ragioni spingono i visitatori al viaggio

MINIERA D'ORO Nel 2023 i ristoranti stellati italiani hanno accolto 2,4 milioni di clienti (di cui il 40,7% dall’estero, provenienti da 43 Paesi), per un indotto complessivo, come accennato, di 438 milioni di euro. Per il 2024, le previsioni parlano di un indotto in aumento, pari a quasi 500 milioni di euro. Il 74,6% della clientela estera e il 39,5% di quella italiana trascorre almeno una notte nella destinazione o nelle immediate vicinanze, generando quindi benefici indiretti sui settori dell’ospitalità (circa 355 milioni di euro), del commercio (48 milioni) e dei servizi locali (35 milioni). Ogni ristorante da 1 Stella Michelin genera benefici diretti sul territorio pari a 805 mila euro circa, che diventano 2,4 milioni di euro quando si tratta di un ristorante 2 Stelle, fino ai 6,5 milioni di euro in caso di destinazioni 3 Stelle.

Quota clienti stranieri ristoranti stellati

CALCOLO DESTINAZIONE Sul podio dei Paesi più rappresentati dalla clientela straniera salgono Usa, Francia e Germania. Quasi il 70% dei gestori di hotel di qualità (da 3 a 5 stelle lusso) localizzati nei pressi di un’insegna stellata Michelin dichiara di ospitare clienti diretti in uno specifico ristorante. Dalle previsioni 2024, la regione italiana che beneficerà maggiormente della presenza di ristoranti stellati è la Lombardia, seguita a ruota da Campania e Piemonte. A livello provinciale, è Napoli a giovare dei maggiori benefici, seguita da Roma e Milano. Tra i singoli comuni, in testa tre capoluoghi di regione (Milano, Roma e Firenze), seguiti tuttavia da località ben più piccole come Senigallia, al quarto posto, e Massa Lubrense, al quinto. In Top Ten anche Orta San Giulio, Alba, Brunico, Torino e Modena, sede della premiere del prossimo 5 novembre. Ci aggiorniamo sotto data per le coordinate del live streaming dell'evento.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/09/2024