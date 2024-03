Michelin: Anakee Road, Power 6 e Power GP 2, le nuove gomme per tutti i gusti (e le moto)

Durante lo scorso EICMA Michelin ha presentato le novità moto 2024 e ora, con la primavera che incombe, è tempo di cambio gomme per tanti motociclisti. La gamma pneumatici vede l'ingresso di Anakee Road, Power 6 e Power GP 2, gomme che coprono praticamente tutti i segmenti stradali, dalle maxi enduro alle crossover, passando per naked e sportive. L’Anakee Road è l’anello che mancava tra le gomme per le enduro stradali, tra la stradale Road 6 e la più specialistica Anakee Adventure. Per moto Sport e Hypersport, invece, il più sportivo e – perché no – pistaiolo Power GP 2 e il più stradale Power 6.

ANAKEE ROAD

Michelin Anakee Road

Pensato per enduro e maxi enduro oltre i 600cc, Anakee Road ha un look un poco più intagliato rispetto al Road 6 (con rapporto vuoti/pieni del 6%), mescole 100% silica e tecnologia Michelin 2CT+, con la mescola più dura al centro per macinare chilometri (48% del battistrada anteriore, 44% posteriore) e la mescola più morbida dei fianchi (2x26% del battistrada anteriore, 2x28% posteriore), per il grip in piega e stabilità alla carcassa. Grazie alla tecnologia Radial-X evo con fasce in aramide stessa rigidità dell’acciaio ma con minor peso. Per le Anakee Road la promessa di una grande aderenza sul bagnato, elevata durata e feeling di guida: il nuovo pneumatico è disponibile in 4 misure per l’anteriore (21”e 19”) e 4 per il posteriore (17 e 18”).

POWER 6

Michelin Power 6

Se la Road 6 non vi basta la nuova generazione del Power Michelin arriva per migliorare aderenza su bagnato e asciutto, diminuendo al contempo il warm up. Anche per il Power 6 doppia mescola 100% silice, dura al centro (68% ant, 55% post) e morbida sui fianchi (2x16% ant. e 2x22,5% post), con tecnologia 2CT+ e Radial-X evo con tele in aramide. Per lui 2 misure di anteriore e 8 per il posteriore, con 4 nuove misure rispetto al Power 5 per accontentare tutti (o quasi).

POWER GP 2

Michelin Power 6

Per chi divora curve su strada ma anche tra i cordoli del circuito ecco l'evoluzione del Power GP, il GP 2. Seconda generazione per lo pneumatico dall’aspetto quasi slick con rapporto vuoti/pieni del 6,5%. Per il Power GP 2 tecnologie 2CT+ e Radial-X evo con tele in aramide ma, alla fascia centrale con mescola in silica, sono abbinate due fasce sui fianchi realizzate con l’ultima generazione di carbon black, il nero carbone, per il massimo grip nelle pieghe. Il Tutto per ottenere una migliore aderenza su bagnato, su asciutto e ottimizzare l’handling, ma anche una migliore resa chilometrica. La fascia centrale occupa il 68% del battistrada anteriore e il 55% del posteriore, con fasce laterali rispettivamente 2x16% e 2x22,5%. Michelin Power GP 2 è disponibile nella consueta misura anteriore 120/70 su cerchio da 17'', mentre sono 5 quelle per il posteriore. Per tutte le altre informazioni potete visitare il sito di Michelin, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/03/2024