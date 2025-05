Il maggior produttore di gomme al mondo? Non è Michelin (ma c’è un trucco)

Con oltre 300 milioni di pneumatici prodotti ogni anno, un costruttore che non ti aspetti supera giganti come Michelin e Goodyear

Parli di produttori di gomme e i primi nomi che possono venirti in mente sono i soliti: Bridgestone, Goodyear o Michelin. Proprio quest'ultimo sembrerebbe il più probabile vincitore, visto che fabbrica pneumatici per ogni tipo di veicoli: aerei inclusi. Eppure, con 306 milioni di esemplari, c'è chi riesce a fare ancora meglio, ricorrendo però al trucco della... miniaturizzazione.

Chi è il maggior produttore di pneumatici al mondo?

Il numero uno al mondo per volume è infatti nientemeno che la Lego. Sì, proprio lei, il colosso danese dei mattoncini: Lego è anche produttore di pneumatici. Ma guarda un po'!

Nel 2010, Lego ha raggiunto il picco di produzione con 381 milioni di pneumatici, stabilendo un record mondiale riconosciuto dal Guinness dei Primati. È il fatto che Lego impieghi vera gomma per i suoi set a permetterle di figurare (in modo alquanto improprio, diciamolo) in questa bizzarra classifica.

Michelin rimane saldamente in testa tra i produttori di gomme full size, con una produzione complessiva di circa 200 milioni di pezzi, seguita da Bridgestone, Goodyear, Continental, Pirelli e Sumitomo (fonte: Tirebusiness.com).

E proprio come i veri big del settore, anche Lego si impegna a ridurre l'impatto ambientale delle proprie gomme. Michelin, ad esempio, si prepara a produrre su larga scala l'innovativa biomolecola 5-HMF, per rimpiazzare una gran quantità di ingredienti derivati dal petrolio in moltissime applicazioni.

Pirelli adotta per il suo nuovo P Zero E il 55% di materiali ecosostenibili e così pure la Lego introduce pneumatici realizzati con materiali riciclati, come reti da pesca dismesse, corde marine e olio motore usato.

Al momento sono già 7 le tipologie di pneumatici Lego in materiali riciclati, che utilizzano la mescola rSEBS, una gomma che contiene almeno il 30% di materiali riciclati, e nel corso del 2025 saranno circa 120 i set Lego a includerli.

Quanti pneumatici produce Lego ogni anno?

Lego produce circa 306 milioni di pneumatici in miniatura ogni anno, il che la rende il maggior produttore mondiale in termini di volume.

Quando ha iniziato Lego a produrre pneumatici?

Lego ha introdotto i primi pneumatici nei suoi set nel 1962, con l'obiettivo di rendere i giocattoli più dinamici e realistici.

I pneumatici Lego sono realizzati in gomma vera?

Sì, i pneumatici Lego sono composti da materiali che soddisfano i criteri per essere considerati pneumatici standard.

Lego utilizza materiali riciclati per i suoi pneumatici?

A partire dal 2025, Lego ha iniziato a produrre pneumatici utilizzando materiali riciclati, come reti da pesca e olio motore usato, con l'obiettivo di aumentare l'uso di materiali sostenibili entro il 2032 .

Per ulteriori informazioni sulle iniziative di sostenibilità di Lego, è possibile visitare il sito ufficiale: LEGO Sustainability.

26/05/2025