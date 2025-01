I piloti promuovono l'esordio degli pneumatici Hankook nel Mondiale Rally

Nel Rallye Monte Carlo che ha aperto la stagione WRC 2025 hanno fatto il loro esordio gli pneumatici Hankook. La casa coreana da quest'anno ha preso il posto di Pirelli, fornitore unico di gomme per il Mondiale Rally dal 2021 al 2024. C'erano timori che le nuove coperture non fossero pronte per affrontare le sfide di un appuntamento complicato come quello monegasco, ma l'esame è stato superato quasi a pieni voti e dai piloti sono arrivati molti pareri positivi.

PNEUMATICI HANKOOK: I COMPLIMENTI DI OGIER ALLE SLICK

Il vincitore del Rallye Monte Carlo, Sebastien Ogier, interpellato dal sito DirtFish ha elogiato gli pneumatici Hankook Ventus Z215 soft e super soft, sottolineandone in particolare un pregio: ''Penso che ci sia un po' di margine di miglioramento in alcune aree, ma bisogna comunque dire che non è andata affatto male per un primo rally in assoluto. Ben fatto Hankook, penso che ci siano stati meno problemi con gli pneumatici, pochissime forature e questo è già un buon punto da parte mia perché nella scorsa stagione ero un po' deluso dalle tante forature, anche se è un aspetto molto migliorato durante il periodo Pirelli. Di sicuro faremo un debriefing insieme e cercheremo di parlare di cosa possiamo fare per migliorare il prodotto per il futuro, ma è un buon inizio per il WRC''.

PNEUMATICI HANKOOK: GLI ASPETTI DA MIGLIORARE

Se le slick hanno raccolto in generale pareri positivi, qualche criticità è stata registrata riguardo le gomme da neve i*Cept SR20, ma nulla che cambi il giudizio positivo su questo esordio di Hankook nel WRC 2025: ''Ci sono molti aspetti positivi sulle slick, non ci sono state forature o cose del genere, il che è davvero positivo per Monte Carlo - ha sottolineato Adrien Fourmaux, terzo a fine rally - La gomma da neve deve essere migliorata, ma so che ci stanno lavorando, quindi possiamo aspettarci che l'anno prossimo ci siano buoni pneumatici da neve. Per essere onesti, penso che possano essere soddisfatti di ciò che hanno ottenuto. Dobbiamo lavorare un po' di più con loro per il futuro, per gli altri rally su asfalto, perché non ho mai provato le gomme dure''.

Un parere molto simile è stato espresso da un altro pilota della Hyundai, Ott Tanak: ''Per quanto riguarda l'affidabilità, direi molto buona. Il Monte Carlo è normalmente piuttosto duro per le gomme con i grandi tagli e gli spigoli vivi. Direi che le slick non sono male, si comportano abbastanza bene. Probabilmente le gomme invernali possono essere migliorate per l'anno prossimo, ma penso che faccia tutto parte del processo''.

PNEUMATICI HANKOOK: IN SVEZIA L'ESORDIO DELLE GOMME DA GHIACCIO

Dopo le condizioni miste incontrate nel Rallye Monte Carlo, il Mondiale WRC a febbraio farà tappa sulle nevi della Svezia per l'ultimo appuntamento invernale della stagione. Per Hankook sarà l'occasione per portare al debutto le gomme da ghiaccio i*Pike SR10W. La gamma di pneumatici per il 2025 è completata dalle Dynapro R213 che vedremo in azione negli appuntamenti sullo sterrato, come ad esempio il nostro Rally Italia Sardegna.

