Rallye Monte Carlo: l'incredibile video di Ogier che scalda le gomme in autostrada

La possibilità data dagli smartphone di filmare in ogni momento le vetture da rally, anche lontano dai percorsi cronometrati, sta facendo emergere sempre più video che fanno discutere gli appassionati e che a volte mettono nei guai i piloti. Terminato il Rallye Monte Carlo, ha acceso le discussioni la nuova penalità ricevuta da Oliver Solberg per un drift effettuato al tornante del Loews mentre si recava domenica pomeriggio dalla zona di premiazione al parco chiuso. Non si tratta dell'unico episodio controverso: in un altro video è Sebastien Ogier a venire immortalato mentre compie delle manovre in teoria vietate in un tratto di trasferimento, dove ricordiamo che gli equipaggi sono tenuti a rispettare il codice della strada essendo in transito su strade aperte al normale pubblico.

OGIER: IL VIDEO DEL WARM UP DELLE GOMME

Il video in questione è stato pubblicato sui propri profili social dal podcast ServicePark.Rally e mostra Ogier scaldare le gomme zigzagando sull'autostrada francese A51 all'alba di domenica mattina, quando erano in programma le prime due speciali dell'ultima giornata del Rallye Monte Carlo. Il francese compie dei continui cambi di direzione a cavallo della linea di mezzeria, terminando solo quando raggiunge un'auto privata che sta viaggiando in prima corsia.

Tra i commenti che si sentono nel video ce n'è uno che dice che tutto ciò sta avvenendo a 140 km/h. La discussione sulla velocità, che come sempre nei video appare meno elevata di quello che è nella realtà, ha coinvolto molti dei commentatori. L'altro tema interessante è però la discussione sulla condotta dei piloti nei tratti di trasferimento: quello che fa Ogier in teoria è vietato, anche se spettacolare per chi lo incontra casualmente per strada come in questo caso. Emblematico è il commento lasciato sotto al video dal pilota spagnolo Cohete Suarez: ''Queste cose non dovrebbero essere filmate, è uno sport gratuito per il pubblico. Almeno non rompere le cogl****''. Una richiesta di collaborazione agli appassionati insomma, in cui si chiede di non mostrare manovre apprezzate ma che possono mettere nei guai i piloti.

A differenza di Solberg, questa prova video non è arrivata agli steward e per Ogier non sono arrivate sanzioni che avrebbero anche potuto condizionarne il risultato finale. Il francese ha vinto per la decima volta il Rallye Monte Carlo, chiudendo con un vantaggio di 18,5 secondi sul compagno di squadra Elfyn Evans. L'otto volte iridato prende parte al mondiale WRC 2025 con un programma part time.

