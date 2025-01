Rallye Monte Carlo: Solberg penalizzato per un drift al tornante del Loews (VIDEO)

Al termine del Rallye Monte Carlo, lo svedese è incappato di nuovo in una penalità per "guida esibizionista"

Al Rallye Monte Carlo 2025, l'esordio di Oliver Solberg al volante della Toyota GR Yaris Rally2 ha avuto luci ed ombre. Lo svedese, figlio di Petter iridato WRC 2003, aveva picchiato subito giovedì sera a causa delle gomme non portate correttamente in temperatura, perdendo circa 6 minuti nella SS1. Da lì in poi, però, ha messo in mostra il suo talento con una serie di prestazioni molto buone che gli hanno consentito di terminare al 13° posto assoluto. Al termine della competizione, però, gli steward lo hanno penalizzato di 5 minuti, facendolo scivolare in 15esima posizione alle spalle del nostro Roberto Daprà.

SOLBERG PENALIZZATO: LA MOTIVAZIONE

Solberg è stato punito per ''guida esibizionista'' dopo aver effettuato un drift a favore del pubblico nel famoso tornante del Grand Hotel - in precedenza Loews, ora conosciuto come tornante Fairmont dall'hotel che sorge in quel punto - punto iconico del circuito di Monte Carlo che ospita il GP Monaco di F1. In quel momento lo svedese si stava recando al parco chiuso dopo la cerimonia del podio e il tratto stradale era aperto al traffico.

Nel documento in cui viene motivata la penalizzazione del pilota Toyota, si legge: ''Gli Steward hanno esaminato le prove video. L'incidente è avvenuto sul tratto di strada che porta dal podio finale nel Principato di Monaco, alla curva 'Fairmont'. Il pilota ha ammesso di aver guidato di traverso davanti agli spettatori. Il pilota si è scusato per la sua mancanza, aggiungendo che a suo parere non aveva creato una situazione pericolosa. Gli Steward hanno esaminato il caso in dettaglio e hanno concluso che si è creata una potenziale situazione pericolosa quando il pilota dell'auto n. 20 si è avvicinato a una curva in modalità ''drifting'' e molte persone si sono alzate in piedi in quella curva. L'art. 12.18 del Regolamento supplementare del 93e Rallye Automobile Monte Carlo stabilisce che la guida esibizionistica è severamente vietata ovunque a causa della mancanza di luoghi adatti''.

SOLBERG PENALIZZATO: IL VIDEO

Erano tanti gli appassionati e i semplici curiosi che si erano posizionati vicino al tornante per assistere al passaggio delle vetture WRC. Nel video qui sotto si vede subito la manovra di Solberg punita dagli steward, ma anche come altri piloti abbiano voluto omaggiore gli spettatori con brevi sbandate che non sono comunque state punite dagli steward. Il tutto in mezzo al normale traffico cittadino.

WRC Cars Drifting in the streets of Monaco #WRC #monaco WRC Cars Drifting in the streets of Monaco #WRC #monaco Pubblicato da Restricted Spotter su Domenica 26 gennaio 2025

SOLBERG PENALIZZATO: I PRECEDENTI

La penalità non ha comunque avuto particolari ripercussioni per Solberg. Lo svedese non aveva inserito il Rallye Monte Carlo tra gli eventi in cui avrebbe raccolto punti per il mondiale WRC2, preferendo utilizzare questo primo evento della stagione per prendere confidenza con la Yaris Rally2 e con le nuove gomme Hankook. Più clamoroso fu ciò che avvenne al Rally Portogallo 2023, quando Solberg perse la vittoria per aver effettuato dei ''donut'' al termine di una prova spettacolo: gli steward lo punirono con un minuto aggiunto al suo tempo che si rivelò infine decisivo nella lotta per la vittoria di classe WRC2 con Gus Greensmith.

The 1 minute penalty is for the fans 🍩 pic.twitter.com/lZx6b5ek9b — Oliver Solberg 🍩 (@OliverSolberg01) May 14, 2023

La ''guida esibizionista'' piace ovviamente al pubblico, ma è sempre poco tollerata dagli steward: nel 2022 fu Sebastien Ogier a ricevere una reprimenda e una multa di 1.500 euro al Rally Spagna sempre per questo motivo.

Pubblicato da Luca Manacorda, 27/01/2025