Rallye Monte Carlo: Ogier non sbaglia, fuori Katsuta e Pajari

Le prime due speciali del mattino sono state fatali per molti piloti, ma le posizioni sul podio non cambiano

Le due speciali della domenica del Rallye Monte Carlo, disputate di primissima mattina, si sono rivelate molto complesse. Nella SS16 la Toyota ha perso ben due piloti: sia Takamoto Katsuta sia Sami Pajari sono finiti fuori strada, dovendo alzare bandiera bianca. Nella successiva SS17, è stato invece Gregoire Munster (Ford M-Sport) a commettere un errore e a doversi ritirare.

Disaster for Katsuta on the opening stage of Sunday 😔#WRC | #RallyeMonteCarlo 🇲🇨 pic.twitter.com/Y3lMXfUpNo — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) January 26, 2025

Tutto immutato invece al vertice: Sebastien Ogier ha iniziato la giornata realizzando il miglior tempo nella prima prova e continua a comandare con 18 secondi su Elfyn Evans. La lotta per il secondo posto rimane accesa dopo che Adrien Fourmaux, che aveva perso tempo prezioso nella SS16, ha vinto la SS17 riportandosi a 4 secondi dal gallese. Ha invece perso contatto Ott Tanak, in difficoltà nelle sezioni ghiacciate, che ora vede la sua quarta posizione minacciata da Kalle Rovanpera tornato ad appena 3 secondi. Il finlandese al momento è al comando della classifica della domenica, con 4 secondi sulla coppia Fourmaux-Evans, Ogier quarto e Therry Neuville quinto. Il belga non è stato sicuramente veloce come avrebbe sperato, ma i ritiri di Pajari e Katsuta gli permettono di recuperare due posizioni nella classifica generale. Nel WRC2, nuovo sorpasso di Yohan Rossel su Nikolay Gryazin (il quale per questo evento è trasparente ai fini della classifica di categoria): il francese ha ora 30 secondi di margine. Il podio di classe al momento è completato al momento da Eric Camilli e dal fratello Leo Rossel, per un podio tutto francese. Dalle 12:15 la Power Stage con l'ascesa al Turini, dove sono presenti tratti ghiacciati e innevati: la miglior conclusione per questo Rallye Monte Carlo.

WRC RALLYE MONTE CARLO 2025, CLASSIFICA DOPO SS17

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Sebastien Ogier Toyota 3:06:07.6 2 Elfyn Evans Toyota +18.2 3 Adrien Fourmaux Hyundai +22.2 4 Ott Tanak Hyundai +45.5 5 Kalle Rovanpera Toyota +48.6 6 Thierry Neuville Hyundai +5:28.4 7 Joshua McErlean Ford +9:33.3 8 Yohan Rossel Citroen +9:58.9 9 Nikolay Gryazin Skoda +10:29.2 10 Gus Greensmith Skoda +12:28.6

WRC RALLYE MONTE CARLO 2025, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

Ultima giornata del Rallye Monte Carlo che inizia di buonora con il secondo passaggio sulla Avancon-Notre Dame du Laus già affrontata giovedì sera, così come la successiva Digne les Bains-Chaudon Norante. Gli equipaggi si sposteranno poi sul percorso della Power Stage, in programma all'ora di pranzo e che prevede la scalata al mitico Turini. Tanti i punti in palio oltre a quelli della classifica finale, dove Sebastien Ogier ieri ha mantenuto con autorità la prima posizione: sia la classifica Super Sunday sia la Power Stage assegnano il punteggio 5-4-3-2-1 ai primi cinque classificati.

VEDI ANCHE

Prova Nome Lunghezza Ora SS16 Avancon -Notre Dame du Laus 2 13.97 km 06:39 SS17 Digne les Bains - Chaudon Norante 2 19.01 km 08:32 SS18 La Bollène - Peira Cava 17.92 km 12:15

Pubblicato da Luca Manacorda, 26/01/2025