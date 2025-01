Il Rallye Monte Carlo apre il Mondiale 2025: tutte le info utili

Il 93esimo Rallye Monte Carlo è in programma dal 22 al 26 gennaio: tante le novità per questa stagione

Come da tradizione, sarà il Rallye Monte Carlo ad aprire la nuova stagione del Mondiale WRC 2025. La 93esima edizione è in programma dal 22 al 26 gennaio e inaugurerà un campionato che presenta molte novità rispetto al recente passato. Sono 70 le vetture che si presenteranno al via per affrontare le 18 prove speciali: la distanza totale da coprire è pari a 1629,37 km di cui 343,8 cronometrati.

WRC 2025: DAL REGOLAMENTO TECNICO ALLE GOMME, COSA CAMBIA

In attesa della grande rivoluzione regolamentare annunciata per il 2027, il Mondiale Rally si presenta al via quest'anno già con numerosi cambiamenti rispetto al 2024. Vediamo in breve cosa cambia sulle vetture e non solo.

Addio all'ibrido

Dopo tre anni, la FIA ha deciso di eliminare le unità ibride plug-in dai motori che torneranno dunque ad essere al 100% endotermici. Le vetture Rally1 diventano così più leggere, più semplici e più economiche. Il peso scende da 1.269 a 1.180 kg, ma il rapporto con la potenza rimane simile grazie alla riduzione della dimensione del limitatore d'aria che passa da 36 a 35 millimetri. Si prevede che le auto sia leggermente più lente, meno di un secondo al chilometro, una differenza impercettibile a occhio nudo. Qui il nostro approfondimento sull'addio alla parte ibrida dei motori delle Rally1.

WRC 2024, Rally Giappone

Nuove gomme

Una novità che potrà avere un impatto importante riguarda le gomme. La fornitura ufficiale passa infatti da Pirelli a Hankook e si prevede che i livelli di aderenza complessibi siano inferiori rispetto agli ultimi anni, costringendo i piloti ad adattarsi a questa nuova caratteristica. Al Monte Carlo saranno a disposizione gli pneumatici Hankook Ventus Z215 soft e super soft e la gomma da neve i*Cept SR20 disponibile con o senza chiodi montati.

Nuovo punteggio

Dopo che il sistema di punteggio adottato a partire dalla scorsa stagione ha ricevuto più di una critica da parte dei piloti, la FIA e il promoter del WRC sono corsi ai ripari apportando alcune modifiche. Scompare l'assegnazione di una parte di punti in base alla graduatoria del sabato, mentre la classifica finale dei rally torna ad assegnare il consueto punteggio ai primi 10 classificati. A ciò si aggiungono i punti assegnati dalla Super Sunday, stilata in base ai tempi della domenica, e a quelli della Power Stage. Entrambe distribuiranno punti ai primi 5 secondo lo schema 5-4-3-2-1. Qui il nostro approfondimento sul nuovo sistema di punteggio 2025.

WRC 2024, Rally Giappone: Neuville e Wydaeghe festeggiano il titolo | Foto: Hyundai Motorsport

Calendario più ricco

Importanti novità riguardo anche il calendario del WRC 2025. Gli eventi salgono da 13 a 14 con tre nuove entrate: Gran Canaria, Paraguay e Arabia Saudita, dove si svolgerà il gran finale della stagione su un percorso che si preannuncia molto sfidante. Qui il calendario completo della stagione 2025.

RALLYE MONTECARLO 2025: TUTTE LE INFO

IL PERCORSO

Per il secondo anno consecutivo sarà Gap la sede dell'evento, in sostituzione della consueta location sul porto di Monaco. Il Principato ospiterà comunque la tradizionale cerimonia d'inizio nella Piazza del Casinò, dove già si è tenuta la presentazione del campionato WRC 2025. Come sempre, il Rallye Monte Carlo inizierà con un intenso programma nella serata di giovedì. Sono tre le prove cronometrate in programma dopo il tramonto, per un totale di oltre 54 km che si snoderanno tra i dipartimenti di Alpes-de-Haute-Provence e Hautes-Alpes, gli stessi in cui si gareggerà venerdì quando sono in programma tre prove da ripetere due volte per 107,34 km cronometrati.

WRC 2024, Rallye Monte Carlo: Elfyn Evans (Toyota)

Sabato ci si sposta nel dipartimento della Drome, con altre tre speciali da ripetere due volte e un totale di 131,40 km. In questa giornata è in programma la La Motte-Chalancon/Saint-Nazaire, la prova più lunga di questa edizione del rally con i suoi 27 km. Domenica ci si sposterà da Gap verso sud, fino al traguardo di Monaco. Saranno tre le prove da disputare, per un totale di 50,90 km. La Power Stage La Bollène-Vésubie/Peïra-Cava prevede la scalata all'iconico Col de Turini.

I PROTAGONISTI

Saranno 10 le vetture Rally1 al via. La Hyundai si presenta con il campione del mondo in carica Thierry Neuville, il confermato Ott Tanak e il nuovo arrivato Adrien Fourmaux. Le Ford di M-Sport sono invece affidate a una coppia di giovani, il confermato Gregoire Munster e il promosso dal WRC2 Josh McErlean. Infine lo squadrone della Toyota, detentrice del titolo Costruttori: sulle tre Yaris ufficiali ci saranno Sebastien Ogier, Elfyn Evans e Kalle Rovanpera che torna a un programma full time, a cui si aggiunge Takamoto Katsuta che correrà senza prendere punti per la classifica del campionato Costruttori. Infine, la casa giapponese schiera un secondo team dove gareggia Sami Pajari, campione del WRC2 e promosso nel WRC dopo le belle prove disputate nel corso del 2024 con la vettura Rally1 in Estonia e Cile.

WRC 2025: Josh McErlean (Ford M-Sport)

Nel WRC2 il più atteso è Oliver Solberg, passato durante l'inverno alla Toyota GR Yaris Rally2. Il figlio di Petter, iridato WRC nel 2003, sarà al via del Monte Carlo ma non prenderà punti non avendolo inserito tra gli eventi nominati per la sua stagione. La lotta per la vittoria dovrebbe vedere protagonisti gli ex compagni di squadra Nikolay Gryazin (tornato alla Skoda) e Yohan Rossel (rimasto in Citroen). Tra i loro rivali più accreditati Gus Greensmith, Eric Camilli e il nostro Roberto Daprà. Presente anche Jan Cerny che lo scorso anno vinse tra le WRC3. Curiosità inoltre per l'esordio di Eliott Delecour, 17enne figlio di Francois che vinse il Rally Monte Carlo nel 1994.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/01/2025