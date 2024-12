WRC 2025, il calendario ufficiale del mondiale Rally

Tante novità nel calendario 2025 del Mondiale Rally WRC, a partire dal numero di appuntamenti stagionali che sale da 13 a 14, spalmati tra gennaio e novembre. L'apertura spetta come sempre al Rallye Monte Carlo, mentre per gli appassionati italiani il weekend da cerchiare in rosso è quello del 5-8 giugno, quando è in programma il Rally Italia Sardegna.

CALENDARIO WRC 2025: LE NOVITA'

Avvicendamenti e novità assolute all'interno del calendario 2025 del Mondiale Rally WRC. Scorrendo le date, il primo cambiamento lo incontriamo ad aprile, con il Rally Croazia che lascia il posto al Rally Spagna Isole Canarie promosso dall'ERC (il campionato europeo) e che si disputa sempre su asfalto. Parecchio rivoluzionata è soprattutto la fase estiva del WRC 2025. Il Rally Grecia viene anticipato a fine giugno, nello slot precedentemente occupato dal Rally Polonia. Successivamente ci si sposta nei paesi baltici, ma non più in Lettonia: tornano infatti i veloci sterrati del Rally Estonia che prosegue così la staffetta con i vicini di casa che ne avevano preso il posto lo scorso anno. Dopo il tradizionale appuntamento agostano con il Rally Finlandia, a fine mese si attraverso l'Oceano Atlantico per la novità del Rally Paraguay che andrà a far coppia con il Rally Cile per due impegnativi appuntamenti sugli sterrati sudamericani.

VEDI ANCHE

WRC 2024: Kalle Rovanpera (Toyota) | @Red Bull Content Pool

CALENDARIO WRC 2025: IL GRAN FINALE IN ARABIA SAUDITA

L'ultima importante novità nel calendario WRC 2025 è rappresentata dal Rally Arabia Saudita, posizionato come appuntamento finale dopo il Rally Giappone. Si tratterà non solo del ritorno del Mondiale Rally in Medio Oriente 14 anni dopo l'ultima edizione del Rally Giordania, ma anche di una sfida davvero unica per piloti e vetture, impegnati su un percorso impegnativo che si sviluppa tra montagne e deserto. La sede sarà a Jeddah, città che già ospita il GP Arabia Saudita di F1. Ricordiamo infine che nel 2025 le auto Rally1 impegnate nel WRC torneranno ad utilizzare motori esclusivamente termici, abbandonando la parte ibrida utilizzata nelle ultime stagioni.

WRC, CALENDARIO UFFICIALE CAMPIONATO MONDIALE RALLY 2025

Round Data Rally Sede Fondo 1 23-26/01 Rallye Monte Carlo Monaco Neve-asfalto 2 13-16/02 Rally Svezia Umea Neve 3 20-23/03 Rally Safari Kenya Nairobi Terra 4 24-27/04 Rally Isole Canarie Las Palmas Asfalto 5 15-18/05 Rally Portogallo Matosinhos Terra 6 05-08/06 Rally Italia Sardegna Olbia Terra 7 26-29/06 Rally Acropoli Grecia Lami Terra 8 17-20/07 Rally Estonia Tartu Terra 9 31-03/08 Rally Finlandia Jyväskylä Terra 10 28-31/08 Rally Paraguay Encarnacion Terra 11 11-14/09 Rally Cile Concepcion Terra 12 16-19/10 Rally Europa Centrale Passau Asfalto-terra 13 06-09/11 Rally Giappone Aichi/Gifu Asfalto 14 27-30/11 Rally Arabia Saudita

Pubblicato da Luca Manacorda, 27/12/2024