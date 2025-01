Rallye Monte Carlo: Evans leader per un secondo, Neuville sbaglia e perde quasi 2 minuti!

Sei piloti racchiusi in 23 secondi, ma la lotta per la vittoria perde Neuville che ha rischiato il ritiro in un tornante

Dopo l'annullamento della SS5 per permettere al personale medico di soccorrere uno spettatore, il Rallye Monte Carlo 2025 è ripartito con la SS6, ultima prova del mattino. C'è stato subito un colpo di scena con l'errore di Thierry Neuville che è andato lungo in un tornante verso destra, finendo in un fosso e danneggiando in particolare il posteriore della sua Hyundai. Il campione del mondo è comunque riuscito a terminare la speciale, limitando a meno di 2 minuti il ritardo dai più veloci. Ovviamente le sue speranze di chiudere nelle prime posizioni del rally sono ormai tramontate.

Il miglior tempo è stato realizzato dall'altra i20 di Adrien Fourmaux, sempre più convincente in questo suo debutto con la vettura coreana. L'equilibrio al vertice rimane grandissimo anche senza Neuville: Elfyn Evans resta leader, ma Sebastiean Ogier è staccato di 1,5 secondi e Fourmaux è ora terzo a 6 secondi. Ha perso qualche secondi di troppo Ott Tanak che ha danneggiato la sua Hyundai in un fosso: l'estone è comunque sesto a 23 secondi, superato dal sorprendente Gregoire Munster nuovamente veloce con la Ford Puma del team M-Sport. Praticamente stesso distacco anche per Kalle Rovanpera che chiude il sestetto di piloti in lotta per le tre posizioni del podio. Nel WRC2 Nikolay Gryazin mantiene la leadership su Yohan Rossel, staccato sempre di 18 secondi

WRC RALLYE MONTE CARLO 2025, CLASSIFICA DOPO SS6

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Elfyn Evans Toyota 56:09.8 2 Sebastien Ogier Toyota +1.5 3 Adrien Fourmaux Hyundai +6.2 4 Gregoire Munster Ford +22.5 5 Ott Tanak Hyundai +23.0 6 Kalle Rovanpera Toyota +23.1 7 Takamoto Katsuta Toyota +1:15.0 8 Sami Pajari Toyota +1:45.7 9 Thierry Neuville Hyundai +1:48.6 10 Nikolay Gryazin Skoda +2:33.4

SS4 La prima speciale del venerdì del Rallye Monte Carlo 2025 ha visto Kalle Rovanpera battere il primo colpo dopo l'inizio molto cauto di ieri. Il finlandese ha ottenuto il miglior tempo nella SS4, una prova che soprattutto nel tratto finale presentava molti punti ghiacciati e che ha visto avvantaggiati i piloti partiti nelle retrovie: dietro a Rovanpera, infatti, troviamo Gregoire Munster e Sami Pajari che scattavano rispettivamente per settimo e nono. Questo ha contribuito anche ad accorciare ulteriormente la classifica del rally, con Elfyn Evans che ha scavalcato al comando Thierry Neuville per appena 8 decimi. Alle loro spalle si avvicina Sebastien Ogier, lontano appena 4 secondi. Bene anche le altre due Hyundai di Ott Tanak e Adrien Fourmaux rispettivamente a 12 e 16 secondi. La SS4 ha permesso un balzo in avanti soprattutto a Rovanpera e Munster che, seppur non guadagnando nessuna posizione, sono entrambi tornati a contatto con i primi 5 della generale. Nel WRC2, Nikolay Gryazin continua il suo allugo progressivo su Yohan Rossell, ora staccato di 19 secondi, mentre c'è da sottolineare il quarto tempo assoluto ottenuto in questa speciale dalla Yaris Rally2 di Oliver Solberg. Dalle 10:34 la seconda speciale di giornata.

WRC RALLYE MONTE CARLO 2025, CLASSIFICA DOPO SS4

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Elfyn Evans Toyota 44:58.6 2 Thierry Neuville Hyundai +0.8 3 Sebastien Ogier Toyota +4.0 4 Ott Tanak Hyundai +12.2 5 Adrien Fourmaux Hyundai +16.6 6 Kalle Rovanpera Toyota +22.4 7 Gregoire Munster Ford +28.7 8 Takamoto Katsuta Toyota +1:00.2 9 Sami Pajari Toyota +1:06.5 10 Nikolay Gryazin Skoda +2:09.6

WRC RALLYE MONTE CARLO 2025, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora SS4 Saint Maurice - Aubessagne 1 18.68 km 09:31 SS5 Saint Leger les Melezes - La Baite Neuve 1 16.68 km 10:34 SS6 La Breole - Selonnet 1 18.31 km 11:42 SS7 Saint Maurice - Aubessagne 2 18.68 km 15:23 SS8 Saint Leger les Melezes - La Baite Neuve 2 16.68 km 16:26 SS9 La Breole - Selonnet 2 18.31 km 17:34

Pubblicato da Luca Manacorda, 24/01/2025