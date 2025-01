Rallye Monte Carlo: Tanak il più rapido nello shakedown, stasera le prime tre speciali

Ci siamo, il mondiale WRC 2025 è pronto ad accendere i motori con il tradizionale appuntamento del Rallye Monte Carlo. L'antipasto si è avuto nel pomeriggio di mercoledì, con lo shakedown disputato sulla Route de la Garde, vicino al parco assistenza situato a Gap. I piloti hanno incontrato condizioni insidiose, con asfalto bagnato e fango, ma nei prossimi giorni sono attesi da sfide ancora più impegnative. Alle altitudini più elevate, infatti, il percorso di quest'anno presenta neve e ghiaccio come nella migliore tradizione di questo rally. Il miglior tempo nello shakedown è stato realizzato da Ott Tanak, con Kalle Rovanpera - al rientro quest'anno con un programma a tempo pieno - staccato di 7 decimi. Questa sera si inizia a fare sul serio, con tre prove speciali da disputare tutte in notturna per oltre 54 km cronometrati che daranno le prime risposte di quest'anno. La SS1 è in programma alle 18:05, nel frattempo nella nostra guida alla stagione WRC 2025 potete ripassare tutte le novità di questa stagione, oltre che a trovare tutte le info su questo Rallye Monte Carlo.

WRC RALLYE MONTE CARLO 2025, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora SS1 Digne les Bains - Chaudon Norante 1 19.01 km 18:05 SS2 Faucon du Caire - Breziers 21.18 km 19:53 SS3 Avancon - Notre Dame du Laus 13.97 km 21:06

Pubblicato da Luca Manacorda, 23/01/2025