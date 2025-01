Rallye Monte Carlo: programma e aggiornamenti del sabato

Sei prove speciali in programma fondamentali per il risultato finale: tra queste, i 27 km della La Motte-Saint Nazaire

Oltre 120 km cronometrati nel sabato del Rallye Monte Carlo 2025, giornata probabilmente cruciale per l'esito finale. Si comincia al mattino presto con il primo passaggio sui 27 km della La Motte-Saint Nazaire, la prova più lunga di questa edizione. Sebastien Ogier proverà a mettere a sicuro il primo posto dopo aver allungato in testa nel finale della giornata di ieri. Lotta per il podio ancora accesissima con Elfyn Evans e Adrien Fourmaux vicinissimi e braccati da Kalle Rovanpera e Ott Tanak. Proverà a recuperare qualche posizione Thierry Neuville, scivolato al nono posto dopo un venerdì da dimenticare, mentre nel WRC2 proseguirà la battaglia tra Nikolay Gryazin e Yohan Rossell, con quest'ultimo salito in testa nella classifica di categoria dopo l'ultima speciale di ieri.

WRC RALLYE MONTE CARLO 2025, PROGRAMMA TERZA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora SS10 La Motte Chalancon-Saint Nazaire 1 27.0 km 08:56 SS11 Aucelon - Recoubeau Jansac 1 15.48 km 10:05 SS12 La Baite des Fonts - Aspremont 1 17.85 km 11:08 SS13 La Motte Chalancon-Saint Nazaire 2 27.0 km 14:56 SS14 Aucelon - Recoubeau Jansac 2 15.48 km 16:05 SS15 La Baite des Fonts - Aspremont 2 17.85 km 17:08

Pubblicato da Luca Manacorda, 25/01/2025