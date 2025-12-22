Pirelli Cyber Tyre: adesso gli pneumatici sono smart, leggono la strada e parlano con l’auto

Lo pneumatico di ultima generazione raccoglie dati in tempo reale per migliorare sicurezza, comfort e gestione delle strade. Già arrivato sulle supercar, tra poco sui modelli di grande produzione

Con il Pirelli Cyber Tyre, il gruppo italiano (guarda la homepage di Pirelli) ha introdotto il primo sistema al mondo capace di raccogliere ed elaborare dati direttamente dagli pneumatici grazie a sensori integrati, hardware dedicato e software proprietario.

Pirelli Cyber Tyre: quando gli pneumatici diventano intelligenti

Una soluzione smart che segna un passaggio chiave nell’evoluzione della mobilità connessa.

I sensori installati all’interno delle gomme rilevano parametri fondamentali come pressione, temperatura e accelerazioni. Queste informazioni vengono elaborate da algoritmi Pirelli e trasmesse in tempo reale all’elettronica del veicolo, dialogando con sistemi come ABS, ESP e assistenze alla guida. Guardiamo insieme il video dal canale ufficiale YouTube di Pirelli.

Il risultato è la capacità di anticipare situazioni critiche e migliorare sicurezza, efficienza e comfort (qui il nuovo pneumatico invernale Pirelli).

Pirelli Cyber Tyre: al debutto gli pneumatici intelligenti per aumentare la sicurezza

Dall’auto alle infrastrutture

Il Cyber Tyre non si limita al veicolo. Un esempio concreto è la collaborazione con la Regione Puglia, che combina i dati degli pneumatici intelligenti con immagini delle telecamere di bordo per creare una mappa dinamica delle strade.

Questo approccio consente di monitorare lo stato dell’asfalto e supportare programmi di manutenzione più mirati.

Inoltre, il sistema è pensato per comunicare anche con altri veicoli e con l’ambiente urbano, ponendo le basi per:

smart road e smart city

condivisione di informazioni su condizioni stradali

supporto alle future evoluzioni della guida autonoma

Dalle supercar alla produzione di grande serie

Sviluppata in oltre vent’anni di ricerca, la tecnologia Pirelli Cyber Tyre è oggi in fase di diffusione grazie anche alla collaborazione con Bosch.

Il debutto è avvenuto nel 2021 sulla McLaren Artura, (guarda McLaren Artura) seguito dall’Audi RS 4 Avant Edition 25 Years nel 2024 e dalla Pagani Utopia (guarda la Pagani Utopia) con una versione evoluta. Pirelli ha inoltre annunciato un accordo con Aston Martin per l’adozione del sistema smart sui nuovi modelli (leggi tutto sull'accordo Pirelli/Aston Martin).

Pirelli Cyber Tyre: prima sulle supercar, poi sui modelli di grande serie

Premi e riconoscimenti internazionali

L’innovazione degli pneumatici intelligenti Pirelli è stata premiata a livello globale, dagli Autotech Breakthrough Awards negli USA fino ai riconoscimenti europei di Automobile Awards con il Premio per la Sicurezza e Autobest con il premio Safety Best.

A questi si aggiunge il titolo Company of the Year 2025 di Frost & Sullivan, che conferma il ruolo di Pirelli come leader nell’innovazione del settore. Voi cosa ne pensate di questa innovazione tecnologica della Pirelli? Diteci la vostra su sicurezza e pneumatici.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/12/2025